Sedapal asegura que ajuste tarifario del agua estará diseñado "para no afectar" a las personas de menores recursos

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal) enfatizó en un comunicado que cualquier ajuste tarifario del agua estará diseñado para no afectar a las personas de menores recursos. Esto pese a que Sunass señaló la inclusión de sanciones en el cálculo tarifario que le permitirá a las empresas atribuirles a los usuarios sus multas y sanciones.

"Según lo establecido en el proyecto del DL 1620 (que modifica al DL 1280), se debe reconocer en las tarifas aquellos costos inevitables, como laudos arbitrales, multas del ente regulador, entre otros. Sin embargo, se debe precisar que la citada norma considera mejorar los subsidios cruzados y la creación del denominado subsidio inteligente; ambos con el objetivo de asegurar que los incrementos tarifarios no afecten a los usuarios de menores recursos", se lee en el pronunciamiento.

Sedapal explicó que, si el proyecto fuera aprobado y la empresa recibiera una sanción por 500 UIT, esto generaría solo un incremento de S/ 0.05, incluido IGV, en el recibo de un usuario doméstico no beneficiario, que cuente con un consumo promedio de 15 m3 de agua por mes.

"El no reconocer las sanciones en el cálculo tarifario perjudicaría a los ciudadanos que a la fecha no tienen acceso a los servicios básicos de saneamiento, ya que las EPS generarían menores utilidades para ser reinvertidas en proyectos que contribuyan al cierre de brechas. En ese aspecto, el ente regulador no ha sido transparente con la ciudadanía y ha propiciado innecesariamente un ambiente de zozobra e incertidumbre", añadió.

Por último, Sedapal precisó que estas modificatorias aún no han sido admitidas, ya que aún está pendiente que, los actores involucrados emitan su opinión, entre los cuales se encuentra la Sunass.

Cambios tarifarios

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que se verá obligado a recalcular las tarifas del agua, que le permitirá a las empresas incluso atribuirle a los usuarios sus multas, procesos judiciales, sanciones administrativas y otros costos inevitables.

"El cálculo que hemos desarrollado considera ese potencial cambio metodológico. Llamaba poderosamente la atención que en el Reglamento y en la ley no habla de un proceso de gradualidad, lo que habla es que este reordenamiento tarifario tiene que hacerse como máximo en un periodo de dos años, contado desde diciembre del año 2023, y en un solo momento", dijo Mauro Gutiérrez Martínez, titular de dicha entidad, en Ampliación de Noticias de RPP.