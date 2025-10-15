Señor de los Milagros: conoce el recorrido de la segunda procesión del Cristo Moreno

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este sábado, 18 de octubre, se realizará la segunda procesión del año del Señor de los Milagros, que recorrerá diversas calles del Centro de Lima.

Miles de fieles acompañarán la sagrada imagen en este recorrido procesional, que iniciará al promediar las seis de la mañana.

Este es el recorrido de la segunda procesión del Señor de los Milagros:

El anda del Señor de los Milagros iniciará su procesión en la Iglesia de Las Nazarenas, para luego dirigirse por la avenida Tacna hasta el jirón Ica. Luego, continuará por el Jirón de la Unión, para posteriormente ingresar a la Plaza de Armas de Lima.

Tras una serie de homenajes, la sagrada imagen continuará su recorrido por los jirones Carabaya y Ucayali, hasta la avenida Abancay, por donde avanzará hasta la sede del Congreso de la República.

A continuación, el Cristo Moreno recorrerá los jirones Junín, Áncash y Maynas, antes de regresar al jirón Junín, para llegar al Santuario Mariano Arquidiocesano de la Virgen del Carmen, donde la sagrada imagen descansará hasta la siguiente procesión.



Diversos homenajes

Durante la segunda procesión del Señor de los Milagros, se tiene previsto que diversas instituciones y organismos oficiales realicen sendos homenajes.

Se prevé que la sagrada imagen sea homenajeada por Palacio de Gobierno, por el Congreso de la República, por la Municipalidad de Lima, entre otros.

“Este sábado 18, participa con fe y devoción en el segundo recorrido en procesión del Cristo Moreno, patrón, guía y protector para todos. Acompáñanos y vive esta manifestación de fe junto a miles de limeños”, resaltó este miércoles el municipio de Lima en sus redes sociales.



