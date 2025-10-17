Señor de los Milagros: conoce los desvíos del Metropolitano y corredores por la procesión de este fin de semana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este sábado 18 y domingo 19 de octubre, la sagrada imagen del Señor de los Milagros recorrerá las calles del Cercado de Lima y La Victoria.

Por tal motivo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que se implementarán desvíos y modificaciones en las rutas de los servicios de transporte público durante ambos días, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Metropolitano

Los días 18 y 19, el servicio regular A circulará por la avenida Alfonso Ugarte, en ambos sentidos, con parada en la estación El Peruano–Quilca, mientras que el servicio C llegará solo hasta la estación Central.

Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas temporalmente, según el avance de la procesión. Los servicios expresos y el regular B operarán con normalidad.

El servicio Lechucero seguirá el mismo desvío del regular A en caso la Policía disponga el cierre de vías durante la madrugada.

Corredor Azul

El sábado 18 de octubre, los buses circularán por las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Morro de Arica, Caquetá, Alfonso Ugarte (plazas Ramón Castilla y Dos de Mayo) y Nicolás de Piérola, para retomar su recorrido por la avenida Garcilaso de la Vega con dirección a Barranco y Miraflores.

El servicio extraordinario 08 llegará solo hasta el jirón Washington, retomando por las avenidas Uruguay y Venezuela.

Corredor Morado

Mientras la procesión se desplace por la avenida Abancay, los servicios 404 y 405 circularán por el jirón Huanta y la avenida Miguel Grau con dirección a Magdalena y San Isidro.

En sentido contrario lo harán por Miguel Grau y el jirón Huánuco.

El servicio 406 operará por las avenidas Tacna y Garcilaso de la Vega.

El servicio 412 del corredor Morado llegará solo hasta el jirón Virú con Prolongación Tacna, en el Rímac.

AeroDirectoCentro

Solo el domingo 19, este servicio circulará por los jirones Chancay, Zepita y Cañete, y la avenida Nicolás de Piérola con dirección al aeropuerto Jorge Chávez.

En retorno, llegará hasta la avenida Nicolás de Piérola, a la altura del jirón Chancay, donde se ubicará temporalmente su paradero inicial y final.

Rutas convencionales

Los servicios convencionales usarán avenidas alternas como 9 de Octubre, Miguel Grau, Abancay, Nicolás de Piérola, Sebastián Llorente y Argentina, además de los jirones Áncash, Huanta, Junín, Huánuco y Jauja, entre otros.

Cabe recordar que la imagen del Cristo Moreno saldrá del Santuario de Las Nazarenas el sábado 18 y pernoctará en el Monasterio Virgen del Carmen, en Barrios Altos. El domingo 19 iniciará su retorno al templo.

La ATU recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y mantenerse informados sobre los desvíos y cierres de vías a través de sus redes sociales oficiales.

