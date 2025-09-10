Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
EP 1865 • 23:52
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP214 | INFORMES | Elecciones 2026: el perfil de los candidatos al Senado
EP 214 • 05:07

¡En pleno invierno! Senamhi emitió alerta por altas temperaturas en Lima y otras 14 regiones del país

Aparte de las altas temperaturas, se espera un incremento de la radiación UV.
Aparte de las altas temperaturas, se espera un incremento de la radiación UV. | Fuente: Andina
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Estas regiones soportarán temperaturas por encima de los 30 grados centígrados y se prevé el aumento de la radiación ultravioleta, por lo que se invoca a la población tomar las precauciones del caso.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aún falta para el fin del invierno, pero ya se están reportando cambios en el clima a nivel nacional. De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una alerta naranja por altas temperaturas en la sierra de Lima y en otras 14 regiones del país.

En su página web oficial, el organismo informó que, entre el jueves y viernes, 11 y 12 de septiembre, se presentará “un incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la sierra”.

Indeci brinda recomendaciones ante fuertes vientos en la costa del país

“Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”, advirtió el Senamhi.

La alerta naranja contempla las regiones Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno y Tacna.

Pronósticos para las regiones en alerta naranja

El Senamhi indicó que, para el jueves, 11 de septiembre, se prevén “temperaturas máximas entre 20 °C y 32 °C en la sierra norte, entre 20 °C y 30 °C en la sierra centro y valores entre 21 °C y 33 °C en la sierra sur”.

En tanto, para el viernes, 12 de septiembre, se esperan “temperaturas máximas entre 20 °C y 30 °C en la sierra norte, entre 21 °C y 29 °C en la sierra centro y valores entre 20 °C y 33 °C en la sierra sur”.

Te recomendamos

Informes RPP

El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar

Según la Asociación Nacional de Periodistas de enero a julio de 2025 se han reportado 180 ataques a periodistas de todo el país incluyendo el asesinato de dos de ellos. A esto se suma las diversas iniciativas desde el Parlamento que atentan contra el trabajo periodístico. Revisamos la situación de la libertad de prensa en nuestro país en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Radiación ultravioleta Senamhi Lima Invierno

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA