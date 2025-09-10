¡En pleno invierno! Senamhi emitió alerta por altas temperaturas en Lima y otras 14 regiones del país

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aún falta para el fin del invierno, pero ya se están reportando cambios en el clima a nivel nacional. De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una alerta naranja por altas temperaturas en la sierra de Lima y en otras 14 regiones del país.

En su página web oficial, el organismo informó que, entre el jueves y viernes, 11 y 12 de septiembre, se presentará “un incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la sierra”.

“Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”, advirtió el Senamhi.

La alerta naranja contempla las regiones Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno y Tacna.



Pronósticos para las regiones en alerta naranja

El Senamhi indicó que, para el jueves, 11 de septiembre, se prevén “temperaturas máximas entre 20 °C y 32 °C en la sierra norte, entre 20 °C y 30 °C en la sierra centro y valores entre 21 °C y 33 °C en la sierra sur”.

En tanto, para el viernes, 12 de septiembre, se esperan “temperaturas máximas entre 20 °C y 30 °C en la sierra norte, entre 21 °C y 29 °C en la sierra centro y valores entre 20 °C y 33 °C en la sierra sur”.



