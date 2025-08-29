Últimas Noticias
El invierno arrecia: Lima y Callao soportaron el día más frío en lo que va del año

Los limeños y chalacos están soportando frío intenso.
| Fuente: Senamhi
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Desde la madrugada, una copiosa llovizna cae en distintos distritos de Lima y Callao. El Senamhi ya había advertido estas condiciones, relacionadas al vórtice costero de niveles bajos.

El invierno arrecia. Lima y Callao soportaron este viernes, 29 de agosto, el día más frío en lo que va del año, reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el organismo informó que su estación ubicada en el aeropuerto registró temperatura máxima de 17.2 °C, mientras que sus estaciones en Lima Este y Lima Centro registraron 16.1 °C y 15.9 °C, respectivamente.

Desde la madrugada, una copiosa llovizna cae en distintos distritos de Lima y Callao. Según el Senamhi, sus estaciones “registraron acumulados de llovizna de 0.4 mm (Surco), y 0.1 mm (Callao)”.

Estas condiciones climáticas están asociadas al arribo de un vórtice costero de niveles bajos, que se está desarrollando frente a la costa sur de Lima. 

Este fenómeno, advirtió el Senamhi, golpea la capital y otras regiones del litoral peruano con lloviznas, frío intenso y niveles de humedad próximos al 100 %.

Alarma en la costa peruana

Al respecto, el Senamhi ha emitido una alerta naranja para Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, por incremento de la velocidad del viento, “de ligera a moderada intensidad”. 

“Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como reducción de la visibilidad horizontal. Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana”, se lee en el aviso publicado por el Senamhi en su página web oficial.

Esta alerta estará vigente desde este viernes hasta el domingo, 31 de agosto, a las 23:59 horas.

