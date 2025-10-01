Los efectos de la primavera: Lima registrará brillo solar y aumento de temperaturas hasta el fin de semana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los efectos de la primavera. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la costa peruana, incluida Lima, registrará brillo solar y aumento de temperaturas hasta el fin de semana.

En un comunicado, el organismo indicó que, desde este martes hasta el sábado, 4 de octubre, se prevén cielos con escasa nubosidad hacia el mediodía y la tarde, principalmente desde la costa de Piura hasta Tacna.

En Lima Metropolitana, se esperan temperaturas cercanas a los 20 °C en distritos próximos al litoral; mientras que, en los distritos más alejados de la costa, se estiman valores máximos alrededor de los 24 °C.

Además, se presentarían valores entre 23 °C y 28 °C en La Libertad, entre 20 °C y 30 °C en Áncash, entre 22 °C y 28 °C en la región Lima, entre los 22 °C y 34 °C en Ica, entre los 22 °C en el litoral y 28 °C en valles costeros de Arequipa, y entre 22°C y 28°C en Moquegua y Tacna.

Cabe mencionar que, durante las madrugadas, las primeras horas de la mañana y al anochecer, “se mantendrán condiciones de cielo cubierto, presencia de neblinas y ráfagas de viento, principalmente en las zonas cercanas al mar”, advirtió el Senamhi.



¿Por qué Lima y gran parte de la costa peruana registrarán días de brillo solar?

El Senamhi explicó que estas condiciones meteorológicas se deben principalmente a dos factores: la disminución de la intensidad de los vientos del sur y el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur.

De acuerdo con el organismo, esto “favorece la disipación de la cobertura nubosa y generará un ambiente más templado, sobre todo en zonas alejadas del litoral”.

Cabe mencionar que estas condiciones climáticas se presentarán solo en la zona costera. De hecho, para la sierra de Lima, el Senamhi ha emitido una alerta naranja por fuertes precipitaciones hasta el próximo 3 de octubre.

