Pudo ser una tragedia: árbol de eucalipto cayó sobre dos automóviles y una casa en La Molina [VIDEO]

El impacto del árbol no dejó personas heridas, pero sí interrumpió el tráfico vehicular en la vía auxiliar de la avenida Javier Prado.
Un árbol de eucalipto cayó anoche sobre dos automóviles y afectó la fachada de una vivienda, en la auxiliar de la avenida Javier Prado, a la altura del cruce con la avenida La Molina.
El impacto del inmenso árbol no solo daño a los vehículos estacionados, sino también los cables frente a la vivienda.
De acuerdo con el personal de la Municipalidad de La Molina, el desprendimiento habría sido ocasionado por la humedad del suelo y el deterioro de las raíces.
Los representantes de las compañías aseguradoras llegaron a la zona para analizar los daños, mientras que las brigadas municipales comenzaron a retirar el árbol y sus ramas regadas entre la pista y la vereda.
Afortunadamente, no se registraron personas heridas, pero sí hubo una breve irrupción en el tránsito vehicular por los trabajos de limpieza y remoción.
Alerta naranja en Lima y otras diez regiones de la costa por vientos "de moderada a fuerte intensidad"
Cabe mencionar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que Lima y otras diez regiones del litoral están siendo golpeadas por vientos “de moderada a fuerte intensidad”.
El organismo indicó que, para este viernes y sábado, 26 y 27 de septiembre, se esperan vientos con velocidades superiores a los 35 kilómetros por hora.
La alerta naranja contempla las regiones Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.