Pudo ser una tragedia: árbol de eucalipto cayó sobre dos automóviles y una casa en La Molina [VIDEO]

Un árbol de eucalipto cayó anoche sobre dos automóviles y afectó la fachada de una vivienda, en la auxiliar de la avenida Javier Prado, a la altura del cruce con la avenida La Molina.

El impacto del inmenso árbol no solo daño a los vehículos estacionados, sino también los cables frente a la vivienda.

De acuerdo con el personal de la Municipalidad de La Molina, el desprendimiento habría sido ocasionado por la humedad del suelo y el deterioro de las raíces.

Los representantes de las compañías aseguradoras llegaron a la zona para analizar los daños, mientras que las brigadas municipales comenzaron a retirar el árbol y sus ramas regadas entre la pista y la vereda.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, pero sí hubo una breve irrupción en el tránsito vehicular por los trabajos de limpieza y remoción.

Cabe mencionar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que Lima y otras diez regiones del litoral están siendo golpeadas por vientos “de moderada a fuerte intensidad”.

El organismo indicó que, para este viernes y sábado, 26 y 27 de septiembre, se esperan vientos con velocidades superiores a los 35 kilómetros por hora.

La alerta naranja contempla las regiones Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.