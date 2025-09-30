¡En plena primavera! Lima y otras 14 regiones en alerta naranja por precipitaciones “de moderada a fuerte intensidad”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta naranja para Lima y otras 14 regiones del país debido al pronóstico de precipitaciones “de moderada a fuerte intensidad”.

En su página web oficial, el organismo advirtió que las precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h.

“Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m s. n. m. de la sierra central y sur”, detalló el Senamhi en su informe.

La alerta naranja estará activa entre el 1 y 3 de octubre, en las regiones Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Puno.



Alerta naranja por fuertes precipitaciones

Según el Senamhi, para este 1 de octubre se esperan “acumulados cercanos a los 21 mm/día en la sierra norte, alrededor de los 14 mm/día en la sierra central y valores próximos a los 17 mm/día en la sierra sur”.

Para el 2 de octubre, se prevén “acumulados de próximos a los 22 mm/día en la sierra norte, alrededor de los 16 mm/día en la sierra central y valores cercanos a los 17 mm/día en la sierra sur”.

Finalmente, para el viernes, 3 de octubre, el Senamhi pronostica “acumulados de próximos a los 23 mm/día en la sierra norte, alrededor de los 17 mm/día en la sierra central y valores alrededor de los 15 mm/día en la sierra sur”.



📢#Aviso #Senamhi #Minam Del 1 al 3 de octubre, se prevé precipitaciones en la sierra.



✅Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento



📲https://t.co/s13h3UvveH pic.twitter.com/fyxIyfEEpz — Senamhi (@Senamhiperu) September 29, 2025