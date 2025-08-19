DANA Oriana azota el Perú: sierra sur soportó ráfagas de viento de hasta 63 kilómetros por hora [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Senamhi | Fuente: RPP

El sistema de baja presión conocido como Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), denominada ‘Oriana’, ha golpeado el territorio peruano en los últimos días, alterando significativamente las condiciones climáticas en varias regiones del país.

En diálogo con RPP, el ingeniero José Mesía, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), advirtió que, en la víspera, la sierra sur del país soportó ráfagas de viento próximas a los 63 kilómetros por hora, un fenómeno vinculado a la presencia de la DANA Oriana.

“El día de hoy (ayer), hemos tenido en la tarde 63 kilómetros por hora, más o menos hacia la parte de Juliaca, en el altiplano, y ha habido también levantamiento de polvo en esa zona”, manifestó el especialista.

Aunque este incremento de la velocidad de los vientos no ha sido exclusividad de la sierra peruana. “También hemos tenido intensificación de vientos hacia la parte de la costa. Hacia la parte de la costa central y sur, (los vientos) han estado próximos a 35 kilómetros por hora. Inclusive, en algunos momentos, hasta 40 kilómetros por hora”, apuntó el especialista.

“Y hacia la parte central y norte también (vientos) entre 30 y 35 kilómetros por hora, que también que se han registrado desde la costa del departamento de Piura a Lambayeque, La Libertad, Áncash, y también hacia la parte de Lima.”, añadió.

José Mesía detalló las características de la DANA Oriana, principal responsable del incremento de la velocidad de los vientos en el territorio peruano.

“Tiene una circulación cerrada, esto es en niveles altos, aproximadamente entre 5 000 y 10 000 metros. Es un núcleo frío, y esto está ocasionando justamente este tipo de circulación de vientos intensos no solamente hacia la parte de la sierra, sino también hacia la parte de la costa”, manifestó.



#Ahora #Senamhi #Minam Sierra sur reporta incremento en las velocidades de viento. Estación ubicada en el aeropuerto de Juliaca (Puno) registra ráfagas de viento próximas a 63 km/h y levantamiento de polvo. Estos eventos estarían relacionados a los efectos de la DANA Oriana. pic.twitter.com/fOwjxSqt2n — Senamhi (@Senamhiperu) August 18, 2025

Lima, entre el frío intenso y el brillo solar

En otro momento, el especialista del Senamhi indicó que, de acuerdo con los pronósticos de su institución, Lima seguirá reportando jornadas con climas cambiantes; con distritos con cobertura nubosa y sensación de frío, y otras zonas con brillo solar y hasta con un ligero incremento de temperatura.

“Para los próximos días, ¿qué se espera? Para el día de mañana (hoy), también tenemos probabilidad de brillo solar, como el día de hoy (ayer), principalmente en los distritos que están más alejados del litoral costero, por ejemplo, hacia la parte norte, Carabayllo, Comas, San Juan de Lurigancho, también hacia la parte de Ate y La Molina”, refirió.

“Pero hacia la parte central y sur, se esperan condiciones de mayor cobertura nubosa en general. Recordemos que también hay probabilidad de tener lloviznas, y esta probabilidad de lloviznas para el día de mañana (hoy) también se da hacia la parte sur de Lima Metropolitana, principalmente hacia los distritos de Villa María del Triunfo y de Chorrillos”, agregó.

Cabe mencionar que, según el especialista, estas condiciones seguirán hasta el 21 o 22 de agosto, cuando ingrese “otro tipo de mecanismo” en nuestro territorio, que generará frío, cobertura nubosa y alta probabilidad de lloviznas en Lima.

