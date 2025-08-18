Indeci advierte sobre descenso de la temperatura nocturna: estas 7 regiones serán afectadas por el fenómeno

El Indeci recomendó tomar las medidas necesarias para cuidar la salud, como evitar la exposición al cambio brusco de temperatura, así como cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que existen 120 distritos de la sierra centro y sur en riesgo de verse afectados por el descenso de temperatura nocturna (de moderada a extrema intensidad).

La advertencia del organismo se basa en el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ante el aviso meteorológico N.º 283 del Senamhi, en el que anuncia la ocurrencia de este fenómeno desde el martes 19 hasta el miércoles 20 de agosto.

De acuerdo con el documento, Arequipa es el departamento que presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 19, seguido de Ayacucho (13), Puno (6) y Cusco (3); en tanto, 79 jurisdicciones de estas mismas regiones, además de Apurímac, Moquegua y Tacna, se encuentran en riesgo alto.

¿Cuáles son las recomendaciones del Indeci?

Ante esta situación, el Indeci recomendó tomar las medidas necesarias para cuidar la salud, como evitar la exposición al cambio brusco de temperatura, así como cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.

Asimismo, remarcó la necesidad usar ropa de abrigo como chompas, guantes, gorros y proteger a niños y ancianos. En caso de presentarse alguna infección respiratoria, se debe evacuar inmediatamente hacia el centro de salud más cercano.

"Se sugiere además consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío y almacenar en un lugar seguro los alimentos y agua potable", indicó en un comunicado.

El Indeci añadió que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.