Alerta en 13 regiones por intenso frío: temperaturas caerán hasta -15 grados centígrados

Las bajas temperaturas golpearán 13 regiones del interior del país. | Fuente: Andina

A tomar precauciones. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta para 13 regiones del país por intenso frío.

A través de su página oficial, el organismo advirtió que entre el 28 y 29 de agosto se prevé “el descenso de la temperatura nocturna, de ligera a moderada intensidad, en la sierra”.

“Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades próximas a los 40 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna”, añadió el ente estatal.

La alerta del Senamhi -de categoría amarilla- contempla las regiones Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.

Según el pronóstico, se prevén temperaturas mínimas alrededor de 0 °C en zonas por encima de los 2500 m.s.n.m. en la sierra norte, cercanas a los -5 °C en localidades sobre los 3200 m.s.n.m. en la sierra centro y valores próximos a los -15 °C en zonas por encima de los 4000 m s. n. m. en la sierra sur.



Pronóstico para Puno

El corresponsal de RPP en Puno informó que, según información del Senamhi, la región presentará este miércoles una mañana fría, con una temperatura de 3 °C. Sin embargo, debido al viento y la humedad, la sensación térmica será de 2°C.

Nuestro periodista advirtió, además, que la probabilidad de lluvias es del 0 % y el viento soplará a una velocidad de seis kilómetros por hora.

Al mediodía, en tanto, se espera un aumento significativo en la temperatura, llegando a 15 °C. La humedad relativa será del 26 % y el viento mantendrá una velocidad de 6 km/h.

Por la tarde, la temperatura descenderá a cero grados centígrados, con una velocidad del viento de 25 kilómetros por hora. Finalmente, durante la noche, la temperatura será de 6 °C, con un viento suave de hasta 4 kilómetros por hora.

