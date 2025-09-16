¿Cuándo inicia la primavera 2025 en Perú? Senamhi confirma la fecha y hora exacta del cambio de estación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras varios meses de intenso frío, el hemisferio sur del planeta, incluido el Perú, se apresta a recibir la primavera, tercera estación del año.

Al respecto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó que la primavera 2025 iniciará el próximo lunes, 22 de septiembre, a la 1:19 p.m.

La primavera durará hasta el 21 de diciembre, a las 10:03 a.m.; tras lo cual se dará paso al verano, la estación más cálida del año.

La estación primaveral se caracteriza, entre otras cosas, por días con temperaturas templadas, un preludio a los cálidos días del verano.



¿Las jornadas de brillo solar se presentan por la llegada de la primavera?

Lima y gran parte de la costa peruana han reportado días consecutivos de brillo solar y un ligero incremento de temperaturas, condiciones ajenas al invierno en que nos encontramos.

¿Esto está relacionado con la proximidad de la primavera? No. Según el Senamhi, estas condiciones están asociadas al debilitamiento del Anticiclón del Pacifico Sur y al ingreso de vientos del norte, “lo que reducirá la nubosidad, especialmente hacia el mediodía y la tarde”.

De acuerdo con los pronósticos del Senamhi, las jornadas de brillo solar culminarían este martes, 16 de septiembre, tras lo cual se retomarán los días con cielo cubierto e intensa sensación de frío.

Cabe mencionar que la transición entre invierno y primavera es paulatina, por lo que se espera que las condiciones de frío, humedad y lloviznas continúen por varias semanas más.

