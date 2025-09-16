Últimas Noticias
¿Cuándo inicia la primavera 2025 en Perú? Senamhi confirma la fecha y hora exacta del cambio de estación

La estación primaveral se caracteriza por días con temperaturas templadas.
La estación primaveral se caracteriza por días con temperaturas templadas. | Fuente: Senamhi
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Antes del arribo de la primavera, Lima y gran parte de la costa peruana han registrado jornadas con brillo solar. ¿Son signos del cambio de estación?

Tras varios meses de intenso frío, el hemisferio sur del planeta, incluido el Perú, se apresta a recibir la primavera, tercera estación del año.

Al respecto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó que la primavera 2025 iniciará el próximo lunes, 22 de septiembre, a la 1:19 p.m.

La primavera durará hasta el 21 de diciembre, a las 10:03 a.m.; tras lo cual se dará paso al verano, la estación más cálida del año.

La estación primaveral se caracteriza, entre otras cosas, por días con temperaturas templadas, un preludio a los cálidos días del verano.

¿Las jornadas de brillo solar se presentan por la llegada de la primavera?

Lima y gran parte de la costa peruana han reportado días consecutivos de brillo solar y un ligero incremento de temperaturas, condiciones ajenas al invierno en que nos encontramos.

¿Esto está relacionado con la proximidad de la primavera? No. Según el Senamhi, estas condiciones están asociadas al debilitamiento del Anticiclón del Pacifico Sur y al ingreso de vientos del norte, “lo que reducirá la nubosidad, especialmente hacia el mediodía y la tarde”.

De acuerdo con los pronósticos del Senamhi, las jornadas de brillo solar culminarían este martes, 16 de septiembre, tras lo cual se retomarán los días con cielo cubierto e intensa sensación de frío.

Cabe mencionar que la transición entre invierno y primavera es paulatina, por lo que se espera que las condiciones de frío, humedad y lloviznas continúen por varias semanas más.

Informes RPP

Perú y Colombia se reúnen en Lima por la COMPERIF

Delegaciones de Perú y Colombia se reúnen en Lima, para participar en la Décimocuarta Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano–Colombiana (COMPERIF), en un contexto afectado por las expresiones sin sustento del presidente del vecino país, Gustavo Petro, quien pretende desconocer la soberanía peruana de la Isla Chinería. Conozcamos más de qué trata el mecanismo bilateral de la COMPERIF.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

