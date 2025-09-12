Fenómeno climático se activó en el litoral peruano y está provocando intensa llovizna en Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima y Callao amanecieron este viernes, 12 de septiembre, con una intensa llovizna, altos niveles de humedad y una intensa sensación de frío. Estas condiciones se deben a la presencia de un fenómeno meteorológico en el litoral peruano.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se trata de un vórtice costero de niveles bajos, que se ha desarrollado frente a la costa sur de la región Lima.

“La ocurrencia de este fenómeno está asociado al ingreso de humedad y ocurrencia de lloviznas en los distritos costeros”, indicó el organismo.

Cabe destacar que, al cierre de este informe, las estaciones del Senamhi han reportado acumulados de llovizna de 0.1 mm (Jesús María y Surco) y 0.2 mm (Callao).



#Infórmate #Senamhi #MINAM Vórtice costero de niveles bajos se desarrolla nuevamente frente a la costa sur del departamento de Lima. La ocurrencia de este fenómeno está asociado al ingreso de humedad y ocurrencia de lloviznas en los distritos costeros. pic.twitter.com/HXQRBcNgTc — Senamhi (@Senamhiperu) September 12, 2025

Brillo solar y temperaturas más templadas

Pese a estas condiciones, el Senamhi ha indicado que, según sus pronósticos, se espera para los próximos días la presencia de brillo solar y un incremento de temperaturas en la costa centro y sur del Perú, incluida Lima.

Estas condiciones, que se presentarán hasta el 16 de septiembre, se deben al debilitamiento del Anticiclón del Pacifico Sur y al ingreso de vientos del norte, “lo que reducirá la nubosidad, especialmente hacia el mediodía y la tarde”.



Cabe mencionar que ayer por la tarde se registró brillo solar en Lima, condiciones climáticas que dieron una tregua a la población tras varios días de intensa sensación de frío.

Este es el panorama en Miraflores.Fuente: Cortesía