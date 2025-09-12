Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 11 de agosto | "Traten a los demás como quieren que ellos los traten"
EP 1075 • 12:26
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03

Fenómeno climático se activó en el litoral peruano y está provocando intensa llovizna en Lima

Una fuerte llovizna cae sobre Lima desde las primeras horas del día.
Una fuerte llovizna cae sobre Lima desde las primeras horas del día. | Fuente: Senamhi
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Diversos distritos de Lima están soportando una intensa llovizna desde las primeras horas del día. Las estaciones del Senamhi han reportado acumulados de llovizna de 0.1 mm (Jesús María y Surco) y 0.2 mm (Callao).

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima y Callao amanecieron este viernes, 12 de septiembre, con una intensa llovizna, altos niveles de humedad y una intensa sensación de frío. Estas condiciones se deben a la presencia de un fenómeno meteorológico en el litoral peruano.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se trata de un vórtice costero de niveles bajos, que se ha desarrollado frente a la costa sur de la región Lima. 

“La ocurrencia de este fenómeno está asociado al ingreso de humedad y ocurrencia de lloviznas en los distritos costeros”, indicó el organismo.

Cabe destacar que, al cierre de este informe, las estaciones del Senamhi han reportado acumulados de llovizna de 0.1 mm (Jesús María y Surco) y 0.2 mm (Callao).

Brillo solar y temperaturas más templadas

Pese a estas condiciones, el Senamhi ha indicado que, según sus pronósticos, se espera para los próximos días la presencia de brillo solar y un incremento de temperaturas en la costa centro y sur del Perú, incluida Lima.

Estas condiciones, que se presentarán hasta el 16 de septiembre, se deben al debilitamiento del Anticiclón del Pacifico Sur y al ingreso de vientos del norte, “lo que reducirá la nubosidad, especialmente hacia el mediodía y la tarde”.

Cabe mencionar que ayer por la tarde se registró brillo solar en Lima, condiciones climáticas que dieron una tregua a la población tras varios días de intensa sensación de frío.

Este es el panorama en Miraflores.

Este es el panorama en Miraflores.Fuente: Cortesía

Te recomendamos

Informes RPP

Perú y Colombia se reúnen en Lima por la COMPERIF

Delegaciones de Perú y Colombia se reúnen en Lima, para participar en la Décimocuarta Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano–Colombiana (COMPERIF), en un contexto afectado por las expresiones sin sustento del presidente del vecino país, Gustavo Petro, quien pretende desconocer la soberanía peruana de la Isla Chinería. Conozcamos más de qué trata el mecanismo bilateral de la COMPERIF.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Senamhi Lima Invierno

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA