Senamhi señala que esta mañana fue la más fría de la temporada en Lima: ¿Por qué hizo tanto frío?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que esta mañana fue la más fría de la temporada de otoño en Lima, con temperaturas entre los 14.8° C y 15° C en distritos de Lima Centro y el Callao.

Así lo señaló Piero Rivas, especialista de la referida entidad, en declaraciones a Latina. Además, resaltó que "los próximos días, entre lunes y miércoles", se espera "que presentemos condiciones similares, pero con una neblina no tan densa”.

"El día de hoy, hemos amanecido con temperaturas alrededor de los 16° C para Lima Norte; para Lima Centro, estamos con 15° C, la más baja que se ha dado en la temporada. Para el Callao tenemos temperaturas de 15.6° C, también la más baja de la temporada; y hacia La Molina, lo más bajo el día de hoy ha sido de 14.8° C”, precisó.

“Tenemos cobertura nubosa en todo lo que es el departamento de Lima. Asimismo, toda la parte oceánica ha amanecido con un cielo cubierto, (con) nubes tipo estrato, lo que coloquialmente llamamos el ‘cielo panza de burro’. Estas nubes están presentes desde tempranas horas de la madrugada, eso aumenta la sensación de frío, favorece el enfriamiento y genera esa llovizna, neblina, que nos da mayor sensación de frío”, agregó.

El especialista también indicó que hoy la temperatura llegaría entre 18° C a 20° C en la parte oeste y centro de la ciudad capital.

"Estaremos presentando frío durante todo el día, esencialmente. Es importante tener una casaca, vestirse en capas si es que vamos hacia la zona este donde podríamos tener brillo solar", aseveró.

¿Por qué hizo tanto frío?

El Senamhi indicó que estas bajas temperaturas en Lima se deben "al viento y la humedad" que se registra en el litoral peruano.

"Estas condiciones se deben a la influencia de la baja temperatura del mar frente al litoral, y la intensificación de los vientos del sur. Estos factores ocasionarían mayor cobertura nubosa, presencia de niebla/neblina y llovizna ligera hacia horas nocturnas y en las primeras horas de la mañana", informó la entidad en la red social X (ex Twitter)

En ese sentido, adelantó que en Lima Metropolitana "se esperan valores entre los 14°C y 18°C durante las noches y madrugadas, y temperaturas diurnas entre 20°C y 25°C. En la región costera de Lima, se esperan temperaturas mínimas entre 16 °C y 19 °C y valores entre 23 °C y 30 °C durante el día".

#Infórmate Costa peruana amanece con cielo cubierto, niebla/neblina y llovizna. Condiciones se deben a la influencia de la baja temperatura superficial del mar frente al litoral, y de los vientos del sur, las que afectaron el transporte de los ciudadanos https://t.co/wvz8Nt2Qkc pic.twitter.com/apRazedGj8 — Senamhi (@Senamhiperu) May 20, 2024

Asimismo, Piero Rivas refirió que en la próxima temporada de invierno la temperatura descenderá aún más.

"Estamos en el otoño todavía, ya tenemos temperaturas frías, sensación de frío, y hay todavía mucha chance de que las temperaturas bajen aún más. Los próximos meses ya estaríamos bajando a temperaturas alrededor de los 12° C a 13° C", sostuvo.

"Es importante recalcar que el ENFEN ya ha pronosticado condiciones normales con respecto a la temperatura superficial del mar, en los próximos meses; sin embargo, en julio, agosto, septiembre ya tendríamos condiciones frías débiles", puntualizó.