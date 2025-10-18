Últimas Noticias
Señor de los Milagros recorre las calles del Centro de Lima en su segunda procesión del año

Señor de los Milagros
El anda del Señor de los Milagros es acompañada por miles de fieles. | Fuente: RPP
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El anda de la sagrada imagen salió de la Iglesia de Las Nazarenas, en la avenida Tacna, y comenzó su recorrido procesional, acompañado de miles de fieles.

El Señor de los Milagros recorre las calles del Centro de Lima en su segunda procesión del año. El anda de la sagrada imagen salió de la Iglesia de Las Nazarenas, en la avenida Tacna, al promediar las seis de la mañana de este sábado y comenzó su recorrido procesional, acompañado de miles de fieles.

“(El Señor de los Milagros) es algo especial en mi vida. Mi madre me inculcó nuestra fe al Señor y acá estoy, con mi cuadrilla, acompañando al Señor”, refirió uno de los asistentes a la procesión.

“Eso es lo que estamos esperando, que el Señor bendiga a todo nuestro país, que nos libre de la delincuencia, de las muertes que hay. Ojalá el Señor nos haga ese milagro a todos los peruanos”, agregó.

El anda del Señor de los Milagros continuará su recorrido por la avenida Tacna hasta el jirón Ica. Luego, ingresará al Jirón de la Unión, para posteriormente alcanzar la Plaza de Armas de Lima.

Tras una serie de homenajes, la sagrada imagen continuará su recorrido por los jirones Carabaya y Ucayali, hasta la avenida Abancay, por donde avanzará hasta la sede del Congreso de la República. 

A continuación, el Cristo Moreno recorrerá los jirones Junín, Áncash y Maynas, antes de regresar al jirón Junín, para llegar al Santuario Mariano Arquidiocesano de la Virgen del Carmen, donde la sagrada imagen descansará hasta la siguiente procesión.

Desvío del Metropolitano y corredores complementarios

Debido a la masiva convocatoria de fieles por la procesión del Señor de los Milagros, habrá un cierre de calles y, en consecuencia, un desvío vehicular, tanto para automóviles particulares como para buses de transporte público.

Por tal motivo, la Autoridad de Transporte Público de Lima y Callao (ATU) ha implementado un plan de desvío para sus distintos servicios, como el Metropolitano y los corredores complementarios, así como para el transporte público convencional.

En este link, puede revisar las distintas rutas que tomarán estos servicios debido a la segunda procesión del Señor de los Milagros.

Señor de los Milagros: fe y tradición que se mantienen a lo largo de los siglos

Cada octubre, innumerables fieles acompañan al Cristo Moreno en una de las manifestaciones religiosas más importantes del país. Este 2025, la sagrada imagen del Señor de los Milagros vuelve a las calles para llevar esperanza y fe al pueblo peruano, que se une en una celebración de alcance global. Conozca más detalles en el siguiente informe.
Señor de los Milagros Senor de los Milagros Centro de Lima

