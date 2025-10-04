Hace 16 minutos

José Luis Toledo, mayordomo de la Hermandad del Señor de los Milagros, informó que el recorrido del sábado iniciará por la avenida Tacna, continuará por la avenida Emancipación y el jirón Chancay —donde se rendirá homenaje a los hermanos jubilados de la institución— y seguirá por el jirón Conde de Superunda para luego retornar a la avenida Tacna, con dirección al Monasterio de Las Nazarenas.