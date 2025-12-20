Ataque con explosivo en centro deportivo en SJM: dos heridos fueron dados de alta y otros dos continúan hospitalizados

Desconocidos arrojaron un artefacto explosivo en el frontis de una canchita de fútbol en SJM. | Fuente: RPP

Dos de los cuatro heridos que dejó el ataque con un artefacto explosivo en el frontis de una cancha deportiva en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM), recibieron el alta. Así lo informó el Ministerio de Salud (Minsa) a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Como se recuerda, el ataque se registró en la cuadra siete de la avenida Pedro Miotta. Tras el atentado, los cuatro heridos fueron trasladado al Hospital María Auxiliadora, donde –inicialmente- tenían pronóstico reservado.

De acuerdo con el Minsa, las víctimas que fueron dadas de alta tienen 33 y 19 años. La primera ingresó al nosocomio con heridas en el hombro y muslo derecho, por lo que fue evaluada en el tópico de cirugía. Luego de realizarle la sutura de la lesión, esta se retiró del centro de salud.

Por su parte, la víctima de 19 años presentó una herida en el miembro superior derecho. El joven también recibió atención en el tópico del hospital y fue dado de alta.

Dos heridos continúan internados

Una de las víctimas, de 34 años, presentó un trauma torácico y vascular, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. Al cierre de este informe, se encuentra estable y bajo cuidados intensivos.

Por otro lado, un adulto, de 58 años, permanece internado en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital María Auxiliadora, con pronóstico reservado.

El caso

La noche del último viernes, desconocidos arrojaron un artefacto explosivo en el frontis de una canchita de fútbol, ubicada en la cuadra siete de la avenida Pedro Miotta, en SJM.

Según los testimonios de los testigos, los protagonistas del acto delictivo fueron dos hombres, quienes llegaron al lugar a bordo de una motocicleta.

Posteriormente, los sujetos arrojaron el explosivo en los exteriores del centro deportivo, dejando heridas a personas que se encontraban fuera y dentro del inmueble.