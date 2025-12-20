Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Ataque con explosivo en centro deportivo en SJM: dos heridos fueron dados de alta y otros dos continúan hospitalizados

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Según el Ministerio de Salud, las víctimas que fueron dadas de alta tienen 33 y 19 años.

Lima
00:00 · 01:18
Desconocidos arrojaron un artefacto explosivo en el frontis de una canchita de fútbol en SJM.
Desconocidos arrojaron un artefacto explosivo en el frontis de una canchita de fútbol en SJM. | Fuente: RPP

Dos de los cuatro heridos que dejó el ataque con un artefacto explosivo en el frontis de una cancha deportiva en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM), recibieron el alta. Así lo informó el Ministerio de Salud (Minsa) a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Como se recuerda, el ataque se registró en la cuadra siete de la avenida Pedro Miotta. Tras el atentado, los cuatro heridos fueron trasladado al Hospital María Auxiliadora, donde –inicialmente- tenían pronóstico reservado.

De acuerdo con el Minsa, las víctimas que fueron dadas de alta tienen 33 y 19 años. La primera ingresó al nosocomio con heridas en el hombro y muslo derecho, por lo que fue evaluada en el tópico de cirugía. Luego de realizarle la sutura de la lesión, esta se retiró del centro de salud.  

Por su parte, la víctima de 19 años presentó una herida en el miembro superior derecho. El joven también recibió atención en el tópico del hospital y fue dado de alta.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Dos heridos continúan internados  

Una de las víctimas, de 34 años, presentó un trauma torácico y vascular, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. Al cierre de este informe, se encuentra estable y bajo cuidados intensivos.

Por otro lado, un adulto, de 58 años, permanece internado en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital María Auxiliadora, con pronóstico reservado.

El caso

La noche del último viernes, desconocidos arrojaron un artefacto explosivo en el frontis de una canchita de fútbol, ubicada en la cuadra siete de la avenida Pedro Miotta, en SJM.

Según los testimonios de los testigos, los protagonistas del acto delictivo fueron dos hombres, quienes llegaron al lugar a bordo de una motocicleta.

Posteriormente, los sujetos arrojaron el explosivo en los exteriores del centro deportivo, dejando heridas a personas que se encontraban fuera y dentro del inmueble.

Te recomendamos
Entrevistas ADN

INPE anuncia reclasificación de presos tras fuga de recluso en Piura

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, informó que ha dispuesto una revisión de la clasificación de los reclusos, tras la fuga de un preso del penal de Piura y otras vulneraciones en la seguridad de las cárceles. En declaraciones a RPP, mencionó que en el penal de Piura, de régimen cerrado ordinario, se encuentran aproximadamente 100 internos sentenciados o procesados por extorsión y 100 por sicariato, pese a que deberían estar en un penal de régimen cerrado especial, que es más estricto y riguroso.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
SJM San Juan de Miraflores Inseguridad ciudadana Minsa

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA