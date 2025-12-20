PNP interviene almacén clandestino de pirotécnicos en La Victoria: material incautado supera los S/80 000

50 cajas de material pirotécnico fueron incautadas por la PNP en La Victoria. | Fuente: RPP

50 cajas de material pirotécnico fueron incautadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) en un edificio multifamiliar, ubicado en la zona de El Porvenir, en el distrito limeño de La Victoria.

Según la PNP, estos productos tenían como destino ser ofertados en el emporio comercial de Gamarra. El coronel Juan Carlos Montufar, jefe del Departamento de Investigación de la Zona Centro, informó que el material incautado está valorado en más de S/80 000.

“Este es un departamento que no reúne las condiciones de almacenamiento y mucho menos para estos tipos de productos. La División de Inteligencia de la Grecco nos visionaba hace dos semanas atrás sobre la presencia de un grupo de personas que estarían trasladando estos productos pirotécnicos, definitivamente, desde la zona sur hasta este punto. Por lo que vamos tomando conocimiento, las 50 cajas sobrepasan los S/80 000”, señaló el alto mando de la PNP.

Entre las especies incautadas se encontraron bombardas, bazucas, torcas, misiles cracker, tiros, lagartos, entre otros.

Un detenido

En el marco de la intervención, los agentes policiales también detuvieron a una persona, quien presuntamente era el encargado de trasladar los pirotécnicos. De comprobarse su responsabilidad, el sujeto estaría implicado en el presunto delito contra la seguridad pública y tenencia ilegal de material explosivo.