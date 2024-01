Sergio Tarache llegó a Lima para afrontar proceso por crimen de Katherine Gómez

Sergio Tarache Parra llegó este martes a Lima luego de haber permanecido durante 10 meses en Colombia mientras se ejecutaba el proceso extradición por el feminicidio de Katherine Gómez, a quien quemó viva en plena calle, el pasado 18 de marzo.

El viaje del confeso asesino inició desde esta mañana. El Gobierno autorizó el viaje de 11 efectivos para participar de las labores de extradición: ocho de la Dirección de Asuntos Internacionales y tres de la Dirección de Aviación Policial.

Sergio Tarache salió desde la Base Área de Antinarcóticos de la Policía de Colombia con destino a la ciudad de Leticia. Desde ahí fue trasladado al aeropuerto de Tarapoto. Personal de Migraciones le realizó el registro de control respectivo en coordinación con la Interpol y la PNP.



Tarache pasó el reconocimiento médico legal y tras ello fue trasladado a la Dirección de Aviación Policial en el Callao donde fue presentado ante la prensa por parte del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria.

El caso

El 18 de marzo del 2023, Sergio Tarache quemó viva a su expareja, Katherine Gómez, en las inmediaciones de la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima.

Los peatones intentaron auxiliar a la víctima, a quien hicieron rodar por el pavimento para apagar las llamas e, incluso, un taxista utilizó un extintor, pero el violento ataque le provocó quemaduras en el 60 % del cuerpo, que le causaron la muerte a la joven tras una agonía de una semana.

Sergio Tarache fugó a Colombia, donde fue capturado. Allí el venezolano confesó el crimen, informó el entonces director de Investigación Criminal de la Policía, general Óscar Arriola.

Madre se pronuncia

Cynthia Machare señaló a RPP que con la extradición del asesino de su hija cumple con la promesa que le hizo a la memoria de su primogénita y a su familia: luchar por justicia hasta el final.

"Me siento muy tranquila, de ver que mi insistencia, mi perseverancia, tiene frutos. Colombia me respaldó, me apoyó, me cumplió. Hoy se culmina el primer capítulo, se abre otro que es una nueva lucha porque le den la condena máxima, que es la cadena perpetua", indicó en Ampliación de Noticias.

La mujer señaló que de tenerlo al frente solo le preguntaría por qué le hizo tanto daño a al asesino de su hija.

"No me sentía capaz de enfrentarlo; pero, la verdad, quisiera tenerlo al frente y solamente hacerle una pregunta -aunque sé que no me la va a responder nunca, porque no hay justificación para lo que hizo- y es: ¿por qué le causó tanto daño a mi hija?, ¿por qué la lastimó de esa manera? Es una pregunta que nunca me va a responder, pero siempre va a estar en su mente", aseveró.