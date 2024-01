Municipalidad de Santa Anita clausuró fábrica donde murieron tres trabajadores tras una explosión

La Municipalidad de Santa Anita clausuró este martes la fábrica de la empresa PepsiCo, ubicada en la cuadra 5 de la avenida Francisco Bolognesi, y le impuso diversas multas por realizar modificaciones a sus condiciones de seguridad sin solicitar los permisos respectivos. Esto tras la muerte de tres trabajadores producto de una explosión registrada en vísperas.

Una de las víctimas murió en el hospital producto de las heridas sufridas mientras que los dos restantes fallecieron en el lugar del accidente. Los cuerpos fueron retirados esta tarde por personal de la Policía Nacional.

La empresa PepsiCo informó, mediante un comunicado, que la explosión se dio tras el desprendimiento de la estructura de un tanque en una de sus plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, señalaron que aún está en investigación las causas que provocaron este incidente.

Tres personas resultaron heridas en el incidente. Dos de ellos son de una empresa contratista, mientras que uno es empleado de la institución. PepsiCo dio sus condolencias a las familias, asegurando que se colaborará con las autoridades para investigar el suceso.

La compañía señaló que también iniciaron las labores de limpieza profunda en la zona y a través de un operador logístico autorizado retiraron el agua con apoyo de bombas como un camión cisterna.

Santa Anita: fábrica de PespsiCo donde murieron tres trabajadores fue clausurada y multada | Fuente: RPP/Fiorella Ramirez

No se descarta informalidad

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, indicó que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ya se encuentra investigando el caso, por lo que, de momento, no se pueden descartar irregularidades dentro de la compañía.

“Sunafil está ya investigando el tema. Por ahora, no podemos descartar nada. No podemos descartar trabajo forzoso, no podemos descartar informalidad dentro de una empresa formal, tampoco se puede descartar desnaturalización de la tercerización”, comentó el titular del Mintra.

Maurate Romero hizo un llamado al Ministerio Público para que establezca las responsabilidades penales de lo ocurrido luego de que tres personas murieran.