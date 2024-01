¿Cómo afrontar la lucha contra la violencia hacia la mujer en el Perú?

Seguridad Violencia hacia la mujer

Rosario Sasieta, exmistra de la Mujer | Fuente: RPP

La excongresista y exministra de la Mujer, Rosario Sasieta; y el excomisionado de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer del Ministerio del Interior, Gral. PNP (r), Augusto Sánchez, analizaron en Ampliación de Noticias los actos de violencia y crímenes contra las mujeres a propósito de la extradición del feminicida confeso Sergio Tarache.

Incremento de casos

Rosario Sasieta afirmó que se ha incrementado el número de delitos de feminicidio y de tentativa de feminicidio en el país. Afirmó que los ataques a las mujeres se producen en un 64 % dentro de los hogares, sea en el hogar de la víctima (35 %), sea en el hogar del agresor (11 %), o en el hogar común. Reveló también que el 29 % de las víctimas denuncian la violencia, mientras que un 71 % de víctimas no lo hace.

"Estamos notando aquí que el concepto de seguridad ciudadana que tiene una óptica diferente cuando se trata de mujeres y niños. Allí donde te quieren, allí donde supuestamente te aman, allí te matan. Creo que empezamos con la terrible forma en la cual Katherine (Gómez Machare) fallece. Un 18 de marzo fue el ataque en la emblemática Plaza Dos de Mayo, un 24 de marzo ella fallece. Él va hacia Colombia, el 12 de abril lo detienen y allí empieza la carrera para impedir que él, según las reglas colombianas, sea puesto en su país de origen: Venezuela", recordó.

La exparlamentaria Rosario Sasieta recordó que como parte de una "actitud ciudadana" viajó junto a los padres de Katherine a Colombia y descubrieron que en ese país "nadie sabía nada" del caso. Aseguró que con el apoyo de periodistas se logró 27 entrevistas en dos días a pocos días que el Gobierno colombiano expulsara a Sergio Tarache.

"En el primer viaje la llamé a (Cinthya Machare) y le dije 'vámonos' y nos fuimos. Incluso recuerdo que no teníamos embajador, no teníamos encargado de negocios (...) la vida me da la posibilidad de hablar con el jefe de gabinete de comunicaciones del presidente (Gustavo) Petro, porque esto no tenía ningún color político, pero sabía que de alguna manera podía incidir. Me dijo: 'Rosario no estoy en Bogotá, estoy en Estados Unidos con el presidente. Hazme un WhatsApp y yo se lo hago leer'. Y eso fue lo que hicimos el lunes y el martes a las 5 de la tarde (...) lo detuvieron y es ahí que la labor del premier, del ministro de Justicia y de César San Martín, porque él hace una audiencia en dos días, y resulta que el 12 de abril es detenido y el 12 de mayo la ministra de Relaciones Exteriores manda un funcionario diplomático y arranca el proceso de extradición", dijo.

Para Rosario Sasieta la sanción para el confeso feminicida Sergio Tarache debe ser ejemplar como una cadena perpetua. La ministra señaló que es importante que la Policía Nacional y la Fiscalía protejan a las víctimas y planteó la redirección del presupuesto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones y Vulnerables para atender los casos de violencia.

"La cadena perpetua tiene que ejemplificar que aquí en el Perú los asesinos, sean de cualquier nacionalidad, tienen que pagar porque él en cadena perpetua seguirá respirando, pero Katherine le cegaron la vida cuando tenía muchas ilusiones y muchos proyectos", indicó.

Gral. PNP (r), Augusto Sánchez, excomisionado de la lucha contra la violencia hacia la mujer

"Trabajo integrado"

El Gral. PNP (r), Augusto Sánchez, consideró que si el personal de la PNP, y los funcionarios Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y Ministerio de Salud y Ministerio de Justicia "tuvieran mayor compromiso" y se informaron de la violencia hacia la mujer de estos últimos años, entonces se darían cuenta que es muy importante un "trabajo integrado" y de intercambio de información.

"Si eso sigue así, en todo caso no vamos a poder disminuir estas violencias contra las mujeres. Hay demasiado celo, demasiado aislamiento. Tenemos una ley de gobierno electrónico, donde juega un gran papel la interoperabilidad, que es el intercambio de información. La Policía fue la que dio el primer paso en el 2019, a iniciativa de este comisionado, para lograr que las medidas de protección no fueran tan extensa su expedición por parte de los juzgados", expresó.

Para el Gral. PNP (r), Augusto Sánchez, es importante que la mujer sienta que el Estado y toda la sociedad peruana la respaldan. Por ello, destacó que la interoperabilidad era un esfuerzo de otorgar medidas de protección de manera casi inmediata.

"Eso no basta porque es la parte tecnológica de acelerar los procesos. Lo que falta es que sí sea efectiva esa medida de protección en la cual todos tenemos que jugar un gran papel, no solamente la Policía, ya que no tiene la capacidad de estar durante las 24 horas del día al lado de la víctima. Tiene que jugar un gran papel el entorno, el compromiso que debe tener no solamente los familiares, sino el vecindario para responder de manera más efectiva a esa violencia, a ese victimario que anda suelto y que el Estado debería, más bien, presionarlo, restringirlo con medidas limitativas de derecho", sostuvo.

Además, el Gral. PNP (r), Augusto Sánchez planteó el Estado debe hacer una revisión de sus presupuestos, ya que no solo es importante la persecución del delito para concretar la justicia, sino también evitar víctimas. "Me solidarizo con la familia, con la señora Cinthya por la muerte de su hija, pero más importante que eso no ocurra y para que eso no ocurra las autoridades tienen que cumplir su tarea con responsabilidad", manifestó.

Caso Sergio Tarache

Sergio Tarache es acusado por el asesinato de la peruana Katherine Gómez, ocurrido en marzo del 2023, en inmediaciones de la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima. Ese día, el ciudadano venezolano roció gasolina y le prendió fuego la joven, de 18 años.

A pesar de la ayuda de peatones y de un taxista, Katherine Gómez sufrió quemaduras de segundo y tercer grado que afectaron el 60 % de su cuerpo. Tras luchar por su vida durante varios días, murió la mañana del viernes, 24 de marzo.

La fiscal provincial Carla Castro Herrera, a cargo del caso, acusó a Sergio Tarache de cometer los delitos de feminicidio, matar a una mujer por su condición de tal, con condicionantes de abuso de poder y confianza; y discriminación al no dejarla escoger.

Después de huir a Colombia, Sergio Tarache fue detenido el 11 de abril, en la localidad de Barrios Unidos, en la ciudad de Bogotá. A mediados de mayo, se entregó a la Cancillería de Colombia el cuadernillo de extradición del ciudadano venezolano, quien es requerido por el Vigésimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, para responder por la muerte de Katherine Gómez.

Esta mañana, la Policía Nacional informó que ya está en marcha la extradición al Perú de Sergio Tarache, luego que el ciudadano venezolano partió de la Base Área de Antinarcóticos de la Policía de Colombia con destino a la ciudad de Leticia, “como parte del proceso de extradición”.