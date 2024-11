Sindicato de especialistas aeronáuticos de Corpac negó la existencia de un acuerdo a sus reclamos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es el aeropuerto del área metropolitana de Lima. Está ubicado en la provincia constitucional del Callao pero es por su proximidad el aeropuerto natural de Lima. | Fuente: Andina

El Sindicato Nacional de Especialistas Aeronáuticos de Corpac (Sineacor) convocó una huelga de 48 horas que se desarrollará durante la realización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2024). La paralización está programada para iniciar el miércoles 13 de noviembre a las 7:00 a.m. y concluir el viernes 15 de noviembre a la misma hora, según informó el sindicato en un comunicado dirigido a Corpac.

Ante el anuncio, José Rubio Travi, gerente general de Corpac, aseguró que las operaciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez estarán garantizadas durante el desarrollo del APEC.

"Totalmente. Garantizamos las operaciones en el aeropuerto durante el APEC. Somos conscientes de la importancia de este evento, hemos ya sellado este acuerdo con el sindicato, que por cierto, no tiene motivaciones por la proximidad de este evento. Esto ya está saldado y tenemos la plena certeza de que durante el APEC, y lo que resta del año, no va a haber ninguna contingencia de esta naturaleza", señaló a RPP.

General de Sineacor niega acuerdo

Por su parte, Manuel Málaga Rojas, secretario general de Sineacor, negó la existencia de un acuerdo a sus reclamos. En entrevista con RPP afirmó que de los seis sindicatos que existen en Corpac, solo el de su representación ha formalizado esta medida de fuerza.

"No lo firmo (lo dicho por el gerente general de Corpac) porque nosotros somos el sindicato que hemos presentado formalmente una medida de fuerza, no los demás compañeros. Lo único que han hecho nuestros compañeros de tránsito aéreo, y felicitamos esa estrategia de parte de ellos, es no asistir a sus sobretiempos", declaró. "Con nosotros, que hemos presentado la medida de fuerza, no ha hecho el arreglo. Ha sido una firma con compañeros que no han hecho ninguna medida de fuerza", resaltó.

Según dijo, su sindicato es conformado por aquellos trabajadores que coordinan información relevante con los controladores el tránsito aéreo y que, de ir a una paralización, las operaciones aéreas podrían verse afectadas.

"Hay posibilidad de que la información que nosotros difundimos no llegue con la precisión y los controladores no tengan el informe meteorológico, el informe de planes de vuelo o el informe del estado de la pista de cualquier aeropuerto. Nosotros enviamos la información que el piloto debe saber", comentó.



¿Qué reclaman los trabajadores de Sineacor?

En un comunicado, el Sineacor indicó que la paralización responde a una disputa con Corpac, que -de acuerdo con el gremio- ha incumplido con el pago de bonos acordados, lo que ha provocado malestar entre los trabajadores.

"Exigimos el cumplimiento de los acuerdos de arbitraje. Nuestro trabajo asegura el flujo seguro de las operaciones aéreas, y no podemos seguir laborando en condiciones de incertidumbre", refirió el sindicato en un documento.

