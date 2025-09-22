Sismo de magnitud 3.6 remeció esta tarde la ciudad de Lima

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo se localizó a 28 kilómetros al noroeste de Chilca.
Un sismo de magnitud 3.6 se dio esta tarde en Lima. De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 4:52 p. m.
Según la entidad, el temblor se localizó a 28 kilómetros al noroeste de Chilca, en la provincia de Cañete, y tuvo una profundidad de 49 kilómetros.
Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población tener lista una mochila de emergencia.
El Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.
De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, la instituto exhorta a las personas ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.