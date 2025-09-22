Sismo de magnitud 3.6 remeció esta tarde la ciudad de Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un sismo de magnitud 3.6 se dio esta tarde en Lima. De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 4:52 p. m.

Según la entidad, el temblor se localizó a 28 kilómetros al noroeste de Chilca, en la provincia de Cañete, y tuvo una profundidad de 49 kilómetros.

Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población tener lista una mochila de emergencia.

El Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, la instituto exhorta a las personas ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.