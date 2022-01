Sismo en Lima: familia perdió su casa por derrumbe de muro de contención

Así quedó la vivienda tras el derrumbe. | Fuente: RPP

Una vivienda de la zona de Jicamarca, en Lurigancho-Chosica, quedó prácticamente inhabitable, luego de que le cayera encima un muro de contención tras el fuerte sismo de magnitud 5.6 que remeció Lima ayer en la madrugada.

A través del Rotafono, la señora Rosa Luz Bellido Huamán contó que logró evacuar de casa junto con sus tres hijos, apenas sintieron el fuerte movimiento telúrico.

Esto les salvaría la vida, ya que minutos después la pirca construida en la ladera del cerro se vino abajo y cayó sobre la humilde casa, construida con madera y calaminas.

Pedido de ayuda

La madre de familia hizo un llamado a las autoridades y a personas solidarias, ya que prácticamente han quedado en la calle tras el derrumbe.

“He perdido todo, mis cosas. Me he quedado con la ropa que estoy puesta. Tengo tres hijos menores de edad, soy madre soltera. Me he quedado en la calle”, manifestó.

Rosa Luz Bellido Huamán indicó que hasta el momento no ha recibido apoyo por parte de las autoridades de su distrito.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: