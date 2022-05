SJL: 1 200 escolares no pueden volver a clases presenciales porque su colegio no tiene desagüe [VIDEO]

Los padres hicieron un plantón exigiendo la instalación del desagüe. | Fuente: RPP

Alrededor de 1 200 escolares del colegio Moisés Colonia Trinidad, en San Juan de Lurigancho (SJL), no pueden volver a las clases presenciales, debido a que la institución educativa no cuenta con la instalación de desagüe.

Un equipo de RPP Noticias llegó esta mañana a esta escuela, donde reciben clases niños y adolescentes de inicial, primaria y secundaria; y conversó con los padres de familia, quienes se mostraron consternados por esta situación.

“Nuestra preocupación es que necesitamos el desagüe para que los niños puedan asistir a sus clases presenciales. Hay varios factores (por los que no se ha instalado el desagüe); uno podría ser la dejadez de la directora y otro por la demora de las entidades”, comentó una madre de familia, quien aseguró que este problema data de septiembre del 2020.

“Los documentos se están demorando, se plantaron en Sedapal de Tingo María, ya que el ingeniero Alfredo Mendoza no se digna revisar los documentos para que sigan sus trámites correspondientes. Si no hay desagüe, si Sedapal no viene a conectarnos el desagüe, nuestros niños no pueden hacer clases presenciales”, añadió.



Preocupación

Los padres de familia realizaron un plantón en la puerta del colegio, ubicado en la avenida Las Flores, en el que hicieron un llamado a Sedapal y a las autoridades del Ministerio de Educación para que tomen cartas en el asunto y se solucione el problema a la brevedad.

Según dijeron, se necesita una conexión de poco más de dos metros entre la matriz y el colegio, para que el precio tenga desagüe y así poder retomar las clases presenciales.

