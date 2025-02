Columnas que sostenían toldo de colegio en SJL se cayeron a poco del inicio de clases [VIDEO]

En diálogo con RPP, una madre de familia solicitó que el colegio sea demolido y reconstruido debido a que presenta deterioros en su infraestructura.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El incidente se produjo en el colegio Abraham Valdelomar, ubicado en la zona de Canto Grande. | Fuente: RPP

A pocas semanas de que inicie el año escolar 2025, el colegio Abraham Valdelomar, ubicado en la zona de Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho, sufrió la caída del toldo que se encontraba en el patio del nivel primaria.

De acuerdo con los padres de familia, el centro educativo tiene más de 40 años de antigüedad y el toldo había sido instalado el año pasado para proteger a los estudiantes del intenso calor que se siente durante el verano; sin embargo, la estructura colapsó el último fin de semana.

En diálogo con RPP, una madre de familia indicó que las autoridades del colegio aún no les han informado si el inicio de clases será postergado debido a este incidente, pues estaba pactado para empezar el 17 de marzo.

“El techo que se ha caído gracias a Dios fue en este tiempo donde no están estudiando. Se ha caído con todo el concreto. Supuestamente han organizado que el domingo va a haber esta asamblea general para ver cómo se va a hacer. ¿Por qué? Porque estamos a dos semanas de comenzar las clases y no puede estar así. Uno que no solamente se ha caído el todo, sino que todo el concreto”, manifestó.

Padres piden la reinstalación de toldo debido al intenso calor

Asimismo, según los padres de familia, es necesario colocar toldos en las áreas abiertas de esta institución porque en la temporada de verano la sensación de calor es intensa. Incluso, han manifestado que algunos niños se han desvanecido, por lo que están solicitando que sea reparado.

Por otro lado, los progenitores de los estudiantes también han mostrado su preocupación respecto a la infraestructura del colegio, pues aseguran que hay nueve aulas en estado crítico en el área de primaria que no están siendo usadas por los estudiantes. Por este motivo, están solicitando celeridad a las autoridades para la remodelación y reconstrucción del colegio.

“En realidad, el colegio es para que lo demuelan ya de una vez, porque no está al 100%. En primaria, hay varios salones que están con esas cintas cuando no pueden ser habilitados”, expresó preocupada una mamita.