La intervención sorprendió a los vendedores. También se intervino locales de servicio técnico | Fuente: RPP | Fotógrafo: Fiorella Ramírez

La Policía Nacional detuvo a tres personas e incautó 1022 celulares que no tenían la documentación correspondiente que acredite su procedencia legal durante un operativo realizado en el centro comercial La Cachina 12, ubicado en la cuadra 37 de la avenida Canto Grande en San Juan de Lurigancho. En esta intervención también se obtuvo accesorios que usaban algunos vendedores para realizar el flasheo y desbloqueo de teléfonos reportados como robados.

El general PNP Iván Carlos Lizzeti Salazar, jefe de la Dirección de Seguridad del Estado, afirmó que algunos sujetos laboraban bajo la fachada de servicio técnico, pero que en realidad hacían trabajos para borrar toda la información de equipos telefónicos obtenidos de manera ilegal. Además, precisó que se intervino 37 stands.

"Hemos incautado 1022 celulares, puede haber más equipos incautados, 560 placas y diversos accesorios de los celulares que han sido desarmados. Hacían un trabajo de servicio técnico. Utilizaban esa fachada, pero realmente lo que hacían es ese flasheo y desbloqueo de los celulares. Borraban toda la información, rompían el mecanismo de seguridad de estos celulares y le asignaban un nuevo código imei o código internacional de identificación de los teléfonos. De esa manera, salían como productos nuevos con un nuevo código de identificación, de manera que nadie podía conocer si en algún momento reportaron alguna denuncia por robo", explicó el general Lizzeti a RPP.

Por otro lado, explicó cómo hacían estas personas para desarmar los celulares y obtener sus piezas para la venta o reposición en otros equipos.

Tres personas fueron detenidas durante la intervención policial | Fuente: RPP | Fotógrafo: Fiorella Ramírez

"Tenían un horno que parece una impresora bastante particular que se adecua para este tipo de trabajos. Introducían los celulares para ser desarmados de una manera que, al calentar a cierta temperatura el pegamento que tiene estos teléfonos, pues suavicen y sean retirados de una manera que no afecte la estructura de un mismo celular o no dañe los accesorios que están desarmando", indicó.

La intervención se realizó en conjunto con personal de la DIRNOS, de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (DIROES PNP), la Unidad de Servicios Especiales (USE), Policía de Extranjería, Policía de Tránsito y el Gerente de seguridad ciudadana, Abdul Miranda, con personal de la Municipalidad de Lima. Participaron 400 efectivos en el operativo.



Intervención en Polvos Azules

Más de 1 400 celulares, 11 laptops y otros equipos tecnológicos, muchos de ellos reportados como robados, fueron incautados a fines de enero por la Policía Nacional del Perú (PNP) en el centro comercial Polvos Azules, en La Victoria.

La autoridad policial precisó que los detenidos responden a los nombres de Yordi Aparco Becerra, Wilmer Castillo Valdez, Herson Bello Sarango, Marcial Aparco Becerra, Adriana lejandra Rinconez Sánchez, Luis MIillán Vásquez y Álvaro Lugo Lugo. Estos tres últimos de nacionalidad venezolana.

En el operativo se encontró también 11 laptops contenían el software para el cambio del IMEI, código con el cual la PNP puede dar con los celulares denunciados como robados.