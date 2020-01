SJL: Padres de familia denuncian que colegio no quiere matricular a sus hijos por haber pertenecido a otra UGEL

Padres de familia denunciasupuesta discriminación en matrícula de sus hijos. | Fuente: RPP

Un grupo de padres de familia denunciaron este jueves que las autoridades de la institución educativa N° 1179 Tomás Alva Edison (San Juan de Lurigancho), no quieren matricular a sus hijos en el nivel secundario por haber pertenecido a un colegio de otra Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL).



El citado centro educativo informó, a través de carteles pegados en su puerta, sobre la existencia de 15 vacantes para el primer año de nivel secundario.

Sin embargo, cuando un grupo de padres se acercaron para obtener uno de estos cupos la subdirectora de la institución Tomás Alva Edison les notificó que no recibirán sus solicitudes por venir del colegio Virgen del Carmen, ubicado en el mismo distrito pero perteneciente a otra UGEL.

Una madre de familia denunció a RPP Noticias que las autoridades del colegio discriminan a sus hijos por haber formado parte de una institución de otra zona y señaló que la subdirectora ha escogido a quienes aceptar en las aulas, a pesar de ser una de las primeras en la fila para la matrícula.



"Estamos el día 17, el día 23 y desde ayer para nada porque la subdirectora, la señora Zumilda, ha dicho que no les va a dar vacantes al colegio Virgen del Carmen (...) en sí no nos ha dado un motivo válido, solo que no quiere tener problemas, a nosotras nos llaman problemáticas", dijo.

Otro padre de familia precisó que "prácticamente han marginado" a sus hijos por lo que pidió la intervención del Ministerio de Educación ante un atropello al derecho a la educación.

RPP Noticias buscó los descargos de las autoridades del colegio Tomás Alva Edison, pero en la institución educativa indicaron que no darían declaraciones porque las autoridades del plantel acudieron a la UGEL 05 y ahí se puede obtener toda la documentación aclaratoria.