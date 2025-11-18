SJL: sujeto intenta robar moto en gimnasio, pero es sorprendido por propietario y recibe golpiza

El sujeto utilizó una herramienta artesanal, denominada ‘peine’, para violentar la chapa del vehículo y tratar de llevárselo. | Fuente: PNP / RPP

Un hombre recibió una golpiza luego de intentar robar una motocicleta cuando su propietario se encontraba realizando su rutina de ejercicios en un gimnasio ubicado en la avenida Fernando Wiesse, frente a la estación San Martín de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Juan de Lurigancho (SJL).

Fuentes policiales confirmaron que el detenido fue identificado como César Augusto Dávila Chanduví (27). El hombre habría intentado retirar la motocicleta, valorizada en 18 mil soles, que se encontraba estacionada en los exteriores del gimnasio.

De acuerdo con la PNP, el sujeto utilizó una herramienta artesanal, denominada ‘peine’, para violentar la chapa del vehículo y llevárselo. Sin embargo, el propietario de la unidad se percató de la maniobra por la ventana del establecimiento, por lo que salió rápidamente para detenerlo.

Tras ello, Dávila Chanduví fue golpeado reiteradas veces por los vecinos y transeúntes. Asimismo, producto de los golpes, el delincuente resultó desnudo en la vía pública.

Detenido fue trasladado al hospital

Tras lo sucedido, personal policial llegó a la zona y trasladó al sujeto al hospital de San Juan de Lurigancho a bordo de un patrullero para recibir atención médica.

Luego de ser dado de alta, el delincuente fue derivado a la sede del Departamento de Investigación Criminal 1 del distrito, donde permanece detenido.

Asimismo, el Ministerio Público ya fue informado del hecho, a fin de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes. El detenido podría ser procesado por el presunto delito de hurto agravado.