Lurín: PNP captura a dos integrantes de ‘Los Rápidos del Sur’, banda dedicada al robo de vehículos

Golpe al crimen. Agentes de la División de Investigación de Robos de la Policía Nacional capturaron en Lurín a dos presuntos integrantes de ‘Los Rápidos del Sur’, banda criminal dedicada al hurto de accesorios vehiculares y otros delitos, como la falsificación y el tráfico ilícito de drogas.

Los sujetos fueron capturados en un centro comercial del distrito luego de ser sorprendidos por efectivos de la PNP intentado sustraer artículos del interior de un vehículo estacionado.

En diálogo con RPP, el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Robos, detalló que los delincuentes operaban utilizando placas falsificadas y un bloqueador GPS para inhibir los sistemas de seguridad de los vehículos de sus víctimas.

“[Los delincuentes] se ubican en esta zona de los moles con la finalidad de poder esperar el momento oportuno para que cuando bajen los conductores, en este caso los propietarios de los vehículos, y les pongan seguridad a los carros, con este aparato insignificante puedan bloquear los sistemas de seguridad del vehículo y el conductor baje de manera confiada, se introduzca al centro comercial y deje al libre albedrío la seguridad de su vehículo”, señaló el alto mando PNP.

Objetos incautados. Fuente: PNP

Detenidos con antecedentes

La Policía Nacional informó que ambos detenidos tienen 40 años. Asimismo, uno de ellos registra antecedentes por hurto agravado y el otro presenta requisitorias vigentes.

Además, durante el registro personal y vehicular, la PNP incautó placas falsas, un bloqueador GPS, teléfonos celulares y drogas.

Tras la intervención, los investigados fueron trasladados a la sede de la Dirincri para continuar con las diligencias y verificar si se encuentran implicados en los robos registrados en las últimas semanas contra los ciudadanos que acudían con sus vehículos a este conocido centro comercial en Lurín.