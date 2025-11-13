Familia de joven bailarina atropellada en SJL hizo plantón exigiendo justicia: "No queremos que el caso quede impune"

El violento accidente ocurrió la noche del pasado martes. | Fuente: RPP

La joven bailarina de música folclórica Ossmery Huamán, de 33 años, se encuentra grave, internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de la capital; luego de haber sido atropellada tras el choque de dos automóviles en San Juan de Lurigancho (SJL).

Las cámaras de seguridad del distrito captaron este violento accidente, registrado el pasado martes, 11 de noviembre, cerca de las 8:00 p.m., en el cruce de las calles Tahuantinsuyo y Ayar Manco.

En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se observa a la joven caminar por la acera cargando unas bolsas de mercado, cuando en la citada intersección se produce el choque de dos coches. Los vehículos, fuera de control, terminan embistiendo a la mujer.

Esta mañana, los familiares de Ossmery Huamán realizaron un plantón en la Comisaría PNP de Zárate, exigiendo justicia en el caso, ya que -denunciaron- los conductores involucrados en el accidente están en libertad.

“El estado de mi hermana es crítico, está en UCI, está entre la vida y la muerte y, pues, lo único que estamos pidiendo es justicia, que se haga justicia de inmediato; y que el Ministerio Público actúe de inmediato, porque no queremos que el caso quede impune”, declaró Leiber Huamán, hermano de la víctima.

“Es lamentable que los conductores ocasionen este accidente y ahora ya, en menos de cuarenta y ocho horas, estén en la calle nuevamente”, agregó, visiblemente consternado.

“Yo pido justicia para mi hermana, que se haga justicia y que no quede todo esto así impune, que paguen los que realmente han ocasionado este problema”, señaló, por su lado, Kenly Huamán, hermana de Ossmery.

La joven también hizo un pedido de ayuda a las personas solidarias que quieran apoyar a la familia en estos difíciles momentos, ya que -indicó- los gastos de hospitalización de Ossmery con elevados. “Cualquier apoyo sería bienvenido. El número para cualquier tipo de ayuda, por favor, es el 965697276”, refirió.



Conductores en libertad

Hasta el lugar también llegó Luis Solari, abogado de la familia, quien confirmó que los conductores involucrados en el accidente están en libertad. Al respecto, señaló que una fiscal negó su requerimiento para que estos hombres sean detenidos preliminarmente, mientras se desarrolla el proceso.

“A estos señores le han dado la libertad dentro de las 48 horas de la flagrancia. Sin embargo, nosotros hemos presentado un escrito antes de las 24 horas, de acuerdo al artículo 266 del Código Procesal Penal, pidiendo la detención judicial en flagrancia de estos señores”, manifestó.

“La fiscal Elsa Guillén López ha hecho caso omiso a este requerimiento. (...) Estos choferes, conductores infractores, son Ángel Eduardo González Rivas, de 29 años, de nacionalidad venezolana, y Edwin Joel Quispe Alburquerque, de 39 años, de nacionalidad peruana”, agregó.

Según el abogado, estás personas solo han sido citadas para continuar con el proceso. “La fiscal ha cometido una vulneración a sus oficios de fiscal”, se quejó.

