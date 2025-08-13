Últimas Noticias
Vecinos de SJL exigen señalización y estructuras reductoras de velocidad cerca a colegios tras atropello a menor

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Los residentes del sector Canto Grande han reportado que los vehículos que pasan por la zona exceden el límite de velocidad, pese a que hay dos colegios cerca.

Lima
00:00 · 02:04
El menor quedó malherido, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital del Niño.
Los vecinos de la avenida Lloque Yupanqui, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), han solicitado a las autoridades la construcción de estructuras reductoras de velocidad y señalización a la altura del paradero 8 del sector Canto Grande.

El pedido de los residentes se debe a que recientemente un menor de aproximadamente 12 años del colegio Francisco Bolognesi, uno de los dos centros educativos de la zona, fue atropellado.

RPP tuvo acceso a los videos de las cámaras de seguridad cercana que captaron el momento del atropello. En ellas se ve que un grupo de adolescentes está por cruzar la pista y uno de ellos es alcanzado por un automóvil.

El menor quedó malherido, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital del Niño, donde viene recibiendo atención médica por algunas lesiones que habría sufrido en la cabeza, según informó el reportero de RPP.


Vecinos realizaron colecta para construir rompemuelles

Asimismo, los residentes han reportado que los vehículos pasan por la zona a toda velocidad debido a la falta de rompemuelles y señalización.

Los vecinos también han mencionado que realizaron una colecta para construir un rompemuelles con su propio dinero; sin embargo, la estructura se ha visto afectada con el tiempo.

