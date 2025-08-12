Fiscalía inició investigación a sereno de la Municipalidad de SJL que atropelló a adulta mayor

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho (Tercer Despacho) - Zona Baja inició investigación preliminar a Marcos Choque, sereno del referido municipio distrital, por el presunto delito de homicidio culposo en agravio de Olga Donaire, de 75 años.

El imputado habría atropellado con la unidad del Serenazgo a la víctima, quien tras ser auxiliada por vecinos de la zona fue traslada a una clínica, donde finalmente falleció.

Choque se encuentra en calidad de detenido en sede policial, mientras la fiscal provincial Milena Morales Rondinelli junto a su equipo realizan las diligencias urgentes e inaplazables a efectos de determinar la responsabilidad penal del imputado.

Entre las diligencias programadas, la representante del Ministerio Público tomará las declaraciones del investigado, así como de los testigos del hecho y revisar si existen cámaras de videovigilancia en la zona entre otros actos de investigación.

Adulta mayor falleció tras ser atropellada por una camioneta de Serenazgo

El lunes pasado, RPP informó que una adulta mayor de 75 años murió este lunes tras ser atropellada por un patrullero del Serenazgo de San Juan de Lurigancho en la avenida Gran Chimú, ubicado en el mencionado distrito.

La víctima fue identificada como Olga Donaire Conga, quien cruzaba la pista cuando fue impactada por el vehículo de placa EUI 482. La mujer estuvo tendida en el pavimento durante varios minutos hasta que fue trasladada a la clínica San Juan Bautista, pero no pudo sobrevivir por la gravedad de sus heridas.

Clarissa Chuquilluna, hija de la víctima, manifestó que toda la familia espera la llegada del fiscal de turno para que pueda agilizar las diligencias respectivas. Además, señaló que aún desconocen con más detalles las causas del accidente.

"En los videos se ve que mi madre está cruzando la pista, mirando a todos lados, está sola, hasta que aparece la camioneta del Serenazgo que le impacta. Ella trata de evitar porque saca el cuerpo un poco y ahí es cuando la hacen 'volar' hasta la berma. (El patrullero) viene de improviso, ni siquiera para decir que no lo han visto porque ella estuvo a mitad de pista", expresó para RPP.