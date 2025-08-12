Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Fiscalía inició investigación a sereno de la Municipalidad de SJL que atropelló a adulta mayor

Fiscalía inició investigación a sereno de la municipalidad de SJL por presunto homicidio culposo en agravio de mujer
Fiscalía inició investigación a sereno de la municipalidad de SJL por presunto homicidio culposo en agravio de mujer
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Marcos Choque, sereno del referido municipio distrital, será investigado por el presunto delito de homicidio culposo en agravio de la mujer de 75 años.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho (Tercer Despacho) - Zona Baja inició investigación preliminar a Marcos Choque, sereno del referido municipio distrital, por el presunto delito de homicidio culposo en agravio de Olga Donaire, de 75 años.

El imputado habría atropellado con la unidad del Serenazgo a la víctima, quien tras ser auxiliada por vecinos de la zona fue traslada a una clínica, donde finalmente falleció.

Choque se encuentra en calidad de detenido en sede policial, mientras la fiscal provincial Milena Morales Rondinelli junto a su equipo realizan las diligencias urgentes e inaplazables a efectos de determinar la responsabilidad penal del imputado.

Entre las diligencias programadas, la representante del Ministerio Público tomará las declaraciones del investigado, así como de los testigos del hecho y revisar si existen cámaras de videovigilancia en la zona entre otros actos de investigación.

Adulta mayor falleció tras ser atropellada por una camioneta de Serenazgo 

El lunes pasado, RPP informó que una adulta mayor de 75 años murió este lunes tras ser atropellada por un patrullero del Serenazgo de San Juan de Lurigancho en la avenida Gran Chimú, ubicado en el mencionado distrito. 

La víctima fue identificada como Olga Donaire Conga, quien cruzaba la pista cuando fue impactada por el vehículo de placa EUI 482. La mujer estuvo tendida en el pavimento durante varios minutos hasta que fue trasladada a la clínica San Juan Bautista, pero no pudo sobrevivir por la gravedad de sus heridas. 

Clarissa Chuquilluna, hija de la víctima, manifestó que toda la familia espera la llegada del fiscal de turno para que pueda agilizar las diligencias respectivas. Además, señaló que aún desconocen con más detalles las causas del accidente.

"En los videos se ve que mi madre está cruzando la pista, mirando a todos lados, está sola, hasta que aparece la camioneta del Serenazgo que le impacta. Ella trata de evitar porque saca el cuerpo un poco y ahí es cuando la hacen 'volar' hasta la berma. (El patrullero) viene de improviso, ni siquiera para decir que no lo han visto porque ella estuvo a mitad de pista", expresó para RPP. 

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
accidente SJL Fiscalía

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA