"Lo peor que ha habido": vecinos de SJL atemorizados tras fatal batalla campal entre presuntos barristas

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El enfrentamiento entre los vándalos tuvo como trágico saldo un joven muerto y otro herido de consideración.

Lima
00:00 · 02:05
SJL
SJL | Fuente: RPP

Vecinos de la zona de Bayóvar, en San Juan de Lurigancho (SJL), están atemorizados tras la fatal batalla campal que protagonizaron anoche presuntos barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Un equipo de RPP llegó esta mañana al lugar donde los vándalos se enfrentaron con palos, piedras, bombardas y hasta objetos punzocortantes.

Nuestra reportera conversó con los vecinos, quienes se mostraron consternados por la salvaje pelea, que terminó con el trágico saldo de un joven muerto y otro herido de consideración.

“Esta noche ha sido lo peor que ha habido, porque no esperábamos esto. (...) Imagínate cómo venían. Eran barristas con bala, con bombarda, piedras, como una lluvia, como para matarse”, comentó una señora.

“No es dable, señorita. Yo soy fundadora de acá, de Bayóvar. Cómo vamos a permitir esas cosas. ¿Qué podemos hacer?, ¿escondernos como ratas?”, añadió, visiblemente indignada.

Los vecinos hicieron un llamado a la Policía Nacional y a las autoridades de SJL a reforzar el patrullaje, a fin de que no se repitan casos como estos.

Batalla campal en SJL

Como se recuerda, un violento enfrentamiento entre presuntos barristas se registró anoche, al promediar las 11:00 p.m., en el cruce de las avenidas Héroes del Cenepa y José Carlos Mariátegui, en la tercera zona de Bayóvar, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de Lima.

La pelea dejó el trágico saldo de un joven muerto y otro herido de consideración, confirmaron fuentes policiales a RPP.

Los vecinos denunciaron que unos cien vándalos -que se identificaban como barristas de los clubes Alianza Lima y Universitario de Deportes- se enfrentaron con palos, piedras, bombardas y hasta machetes.

“Hemos salido y hemos tratado que no haya más pelea. (...) De allá lo han matado y lo han traído arrastrando. Estaba ensangrentado”, relató una residente, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

Las víctimas de la salvaje gresca fueron trasladadas al Hospital San Juan de Lurigancho, donde se certificó la muerte de una de ellas. Al cierre de esta nota, se desconocen sus identidades.

