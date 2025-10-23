Últimas Noticias
SMP: detienen a hombre que asaltó a pasajeros y amenazó con disparar a sereno para huir en patrullero municipal

Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Personal de serenazgo detuvo a Israel Andrade, un ciudadano ecuatoriano de 32 años, que, según información municipal, robaba en el transporte público y al tratar de huir amenazó al copiloto del serenazgo para que se lo llevara. El sereno, pidió apoyo a sus compañeros y lograron su detención en el cruce de la avenida Tomás Valle y el jirón Las Flores.

Lima
Personal de serenazgo del distrito limeño de San Martín de Porres detuvo a un hombre que intentó secuestrar a un sereno y lo amenazó con un arma de fuego.

Según informaron a RPP, el detenido es Israel Andrade, un ciudadano ecuatoriano de 32 años, quien habría asaltado a mano armada a pasajeros de un bus de transporte público en el cruce de la avenida Tomás Valle y el jirón Las Flores.

Sin embargo, en su intento de escapar, abrió la puerta del copiloto de un vehículo del serenazgo del municipio y con una pistola en mano amenazó para que se lo llevara y huir de la zona.

El sereno pidió ayuda a sus compañeros, por lo que bajó de inmediato para detener a Israel Andrade, quien intentó escapar por la vía, pero fue reducido por personal del serenazgo, según muestran las cámaras de seguridad.

Israel Andrade, tras ser detenido, fue trasladado a la comisaría de Condevilla, donde permanece detenido para las investigaciones correspondientes.

