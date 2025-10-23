José Jerí sobre el estado de emergencia: “Si se tienen que endurecer las medidas, se hará”

José Jerí estuvo acompañado por diversas autoridades en el patrullaje nocturno. | Fuente: RPP / Alex Juárez

El presidente de la República, José Jerí, realizó un patrullaje nocturno por el Callao, en el segundo día del estado de emergencia decretado por su Gobierno para hacer frente a los altos índices de inseguridad.

El jefe de Estado inició su recorrido al promediar la medianoche, horas después de que el Congreso le otorgara la confianza al Gabinete presidido por Ernesto Álvarez. Jerí llegó a la Central de Videovigilancia del Callao y, posteriormente, visitó la Comisaría PNP de Ventanilla.

En ese lugar, el presidente fue consultado por los recientes casos de inseguridad registrados. Jerí reconoció que el estado de emergencia no implica que los crímenes dejen de ocurrir; pero adelantó que, si se deben endurecer las medidas, “se hará”.

“Estamos en el segundo día del estado de emergencia. Si se tienen que endurecer las medidas, se hará. El estado de emergencia no implica, lamentablemente, que no va a haber ningún acto delincuencial, sino que vamos a golpear a la delincuencia con más contundencia y con más herramientas”, manifestó.

El jefe de Estado consideró que una de las tareas pendientes es determinar la proveniencia de las municiones utilizadas por los delincuentes en los actos ilícitos. “Es una tarea que tenemos que resolver y encontrar a los responsables; porque por algún lado salen”, sentenció.

