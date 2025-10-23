Al menos siete personas resultaron heridas en dos balaceras en el Callao

Agentes policiales investigan las balaceras. | Fuente: Difusión

Al menos siete personas resultaron heridas en dos balaceras perpetradas en el Callao, en las primeras horas del estado de emergencia decretado por el Gobierno para, paradójicamente, hacer frente a los altos índices de inseguridad ciudadana.

El primer hecho de violencia ocurrió en el cruce de los pasajes Arévalo y G, en la urbanización Constanzo. En este punto, se desató un enfrentamiento a balazos que dejó a seis personas heridas.

Las víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanecen con pronóstico reservado.

Las causas de este tiroteo son motivo de investigación.



Ataque armado en Ventanilla

Posteriormente, un hombre resultó herido en un ataque armado a pocos metros de una iglesia evangélica, en el asentamiento humano José María Arguedas, en la zona Pachacútec, en el distrito chalaco de Ventanilla.

Fuentes policiales consultadas por RPP informaron que se ha logrado detener a un sospechoso de haber participado en el ataque contra esta persona.

El caso está en investigación por parte de la Comisaría PNP Villa Los Reyes.

