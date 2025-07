Vecino solicitó préstamo para comprar camioneta y fue robada por delincuentes: pide ayuda para ubicar su vehículo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El asalto se produjo en la avenida Belaunde, en San Martín de Porres (SMP). | Fuente: RPP

Un transportista denunció que hace pocos meses realizó un préstamo para comprar una camioneta, valorizada en más de S/80 mil; sin embargo, delincuentes le arrebataron su herramienta de trabajo cuando se encontraba transitando por la avenida Belaunde, en San Martín de Porres (SMP).

En diálogo con RPP, la víctima, identificada como Eber Flores, relató que el pasado jueves, 17 de julio, inició su jornada laboral minutos antes de las 6:00 a.m. Posteriormente, se dirigió hacia la avenida Belaunde, ubicada a espaldas de la Municipalidad de SMP, y en el trayecto fue interceptado por dos vehículos.

Tras ello, delincuentes descendieron de las unidades, lo amenazaron con armas de fuego, lo golpearon y se llevaron su camioneta de placa CSJ609.

“He sufrido el robo de mi camioneta detrás de la Municipalidad de San Martín de Porres. Me cerraron el paso, de la cual descendieron dos sujetos armados, me encañonaron, obligándome a bajar de mi vehículo. Luego de ello, al no querer entregar la llave, me golpearon, haciéndome heridas en la cabeza”, señaló.

Cinco días después del asalto, el señor Eber indicó que aún no ha obtenido información sobre el paradero de su vehículo.

Pide apoyo a las autoridades para hallar su vehículo

De acuerdo con Flores, el caso ya se encuentra a cargo de la Divincri de Los Olivos. El señor ha solicitado el apoyo de las autoridades policiales para identificar a los asaltantes y pueda recuperar su herramienta de trabajo con prontitud.