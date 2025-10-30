Últimas Noticias
Seis toneladas de pirotécnicos fueron incautados tras operativos en Villa María del Triunfo y El Agustino

La Policía mostró una parte de los productos incautados tras los operativos.
| Fuente: Sucamec
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Cuatro personas fueron detenidas por las autoridades para que informen sobre la procedencia y destino de los productos.

Seis toneladas de pirotécnicos que estaban guardados en almacenes sin autorización fueron incautadas en las últimas 48 horas tras operativos realizados entre la Policía Nacional y personal de Sucamec en Villa María del Triunfo y El Agustino.

El hallazgo más grande de estos productos ocurrió en un inmueble bajo la fachada de almacén frigorífico de pescados, ubicado en la cuadra 2 del jirón Unión, en Villa María del Triunfo. Dicho ambiente estaba repleto con unas 600 cajas de pirotécnicos detonantes y deflagrantes como cohetes, avellanas, rockets, tiros de luces, bombardas, “mariposas” de colores, crick cracks, lluvias de plata, “varas mágicas”, entre otros.

El segundo lote de pirotécnicos fue descubierto por las autoridades en un inmueble de la cuadra 10 de la calle Garcilaso de la Vega, en El Agustino. En dicho lugar se almacenaba sin autorización 60 cajas de artículos importados, la mayoría bazucas de luces, cohetones y tortas de tiros, valorizadas en casi S/150 000.

En estas dos intervenciones se detuvo a cuatro personas, quienes deberán informar sobre la procedencia, así como destino de estos pirotécnicos.

Todos los productos incautados fueron puestos bajo custodia de la Sucamec para evitar su venta ilegal o uso con fines criminales.

Cuatro personas fueron detenidas tras los operativos.
| Fuente: Sucamec
Sucamec Policía Nacional El Agustino Villa María del Triunfo

