Alcalde de Surco lamenta que la Fuerza Aérea no responda a pedido de diálogo sobre ruido de aviones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Surco: Carlos Bruce lamenta que la Fuerza Aérea no responda por ruidos molestos que generan los aviones

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, afirmó este lunes que la Fuerza Aérea siga sin responder a sus pedidos de diálogo por el problema que están generando los sobrevuelos de las naves que hay en la base aérea de Las Palmas a la población del distrito.

"Ellos no han querido dialogar. He mandado cartas, no hemos recibido respuesta. Ahí lo dejaremos hasta que la gente que está a cargo del manejo de asuntos del Estado entienda en su cabeza que lo mejor para el ciudadano es lo que tiene que guiarnos a todos los servidores públicos. El que crea otra cosa se ha equivocado de función y no debería estar en el Estado", manifestó en el programa 'La Rotativa del Aire' de RPP.

Bruce enfatizó que el diálogo es la única opción para encontrar una solución. No obstante, comentó que están evaluando proponer a la Fuerza Aérea que la base de Las Palmas sea trasladada a otro lugar.

"Es una posibilidad (el cambio de sede), pero eso no se haría mañana pues para que eso ocurra debería haber una base alternativa y se tendría que hacer de manera paulatina", añadió.

Protesta de la población

Los vecinos del distrito han denunciado desde la semana pasada que los aviones de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en la base aérea de Las Palmas, generan ruidos y realizan maniobras temerarias, afectando su calidad de vida.

La presencia de aviones militares que sobrevuelan a baja altura en el cielo y realizan maniobras cerca de edificios y casas, provocando ruidos intensos y, en consecuencia, gran alarma.