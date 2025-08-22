Detienen a dos 'robacasas' en Surco: ingresaron a vivienda simulando ser obreros

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dos hombres fueron sorprendidos cuando se encontraban en el interior de una vivienda del jirón Monte Álamo, en el distrito limeño de Santiago de Surco.

Según pudo conocer RPP, ellos se encontraban sustrayendo objetos de valor de la casa, cuando fueron sorprendidos por policías y serenos.

Ellos adujeron ser obreros que supuestamente iban a realizar labores de limpieza y cableado. Incluso, aseguraron que contaban con la autorización de los propietarios; sin embargo, esto fue desmentido por la dueña del predio.

La mujer indicó a RPP que no los conocía y que no los había contratado y que habían ingresado aprovechando que nadie se encontraba en su vivienda.

Para las autoridades, se trata de dos presuntos 'robacasas', que fueron identificados como Kassu Córdova y Rodrigo Yaca.

Los efectivos policiales junto con personal de Serenazgo lograron intervenirlos, gracias a la llamada de uno de los vecinos a la nueva central de monitoreo de la Municipalidad de Surco.

Ambos permanecen bajo custodia policial en la Comisaría PNP de Sagitario, para las investigaciones correspondientes.