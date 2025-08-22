Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 21 de agosto | (San Pío X) - "El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren"
EP 1054 • 12:03
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Detienen a dos 'robacasas' en Surco: ingresaron a vivienda simulando ser obreros

Surco: intervienen a 'robacasas' que ingresaron a la vivienda simulando ser obreros
Surco: intervienen a 'robacasas' que ingresaron a la vivienda simulando ser obreros | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Tras ser sorprendidos por las autoridades, los sospechosos indicaron que eran obreros que supuestamente iban a realizar labores de limpieza y cableado. Sin embargo, esto fue desmentido por la dueña de la casa.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 02:13

Dos hombres fueron sorprendidos cuando se encontraban en el interior de una vivienda del jirón Monte Álamo, en el distrito limeño de Santiago de Surco

Según pudo conocer RPP, ellos se encontraban sustrayendo objetos de valor de la casa, cuando fueron sorprendidos por policías y serenos.

Ellos adujeron ser obreros que supuestamente iban a realizar labores de limpieza y cableado. Incluso, aseguraron que contaban con la autorización de los propietarios; sin embargo, esto fue desmentido por la dueña del predio.

La mujer indicó a RPP que no los conocía y que no los había contratado y que habían ingresado aprovechando que nadie se encontraba en su vivienda. 

Para las autoridades, se trata de dos presuntos 'robacasas', que fueron identificados como Kassu Córdova y Rodrigo Yaca

Los efectivos policiales junto con personal de Serenazgo lograron intervenirlos, gracias a la llamada de uno de los vecinos a la nueva central de monitoreo de la Municipalidad de Surco.

Ambos permanecen bajo custodia policial en la Comisaría PNP de Sagitario, para las investigaciones correspondientes.

Te recomendamos

Informes RPP

De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú

Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela que Perú enfrenta demoras mucho mayores que otros países para llevar un proyecto minero desde el descubrimiento hasta la producción, lo que frena inversiones y limita el crecimiento económico. Conoce cuáles son estos proyectos, los motivos y su impacto en la vida de los peruanos, en este informe de RPP Economía en colaboración con el IPE.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Santiago de Surco Lima inseguridad ciudadana Surco

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA