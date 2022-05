Lsa brigadas de la Diris Lima Sur tendrán disponibles las vacunas contra la COVID-19, Neumococo, VPH, Difteria y Tétano y Hepatitis B. | Fuente: Minsa

Con el fin de seguir acercando la vacunación contra la COVID-19 y otras enfermedades a la población, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Sur, activará cuatro nuevos puntos de vacunación en Santiago de Surco.

En coordinación con la Municipalidad de Santiago de Surco, la apertura de los puntos de vacunación será de forma diferenciada: del 4 al 7 de mayo en el parque de la Amistad, del 14 al 11 de mayo en el parque Indira Gandi, del 18 al 21 de mayo en el parque del Óvalo San Roque, y en el parque Matellini del 25 al 28 de mayo.

En estos puntos de vacunación las brigadas de la Diris Lima Sur tendrán disponibles las vacunas contra la COVID-19, Neumococo (mayores de 60 años), VPH (niñas de 9 a 13 años), Difteria y Tétano (mujeres de 12 a 49 años – hombres de 16 a 64 años) y Hepatitis B (hombres y mujeres de 16 a 59 años).

Descarte de la COVID-19

Asimismo, se tomarán pruebas moleculares y/o antígenos para la detección temprana de la infección de coronavirus.

El horario de atención será de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. o hasta agotar stock. Todas las personas deben acudir a los puntos de vacunación portando su DNI y utilizando su mascarilla de tal forma que se cumpla con las medidas sanitarias.

Los días viernes y sábados se brindarán servicios adicionales para la población, tales como medida de presión arterial, tamizaje de glucosa en ayunas y hemoglobina, consejería nutricional, peso y talla.

