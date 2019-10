Conductor informal no puso resistencia. | Fuente: RPP Noticias

Un conductor de mototaxi informal ayudó a los miembros de la Subgerencia de Fiscalización de Surco a incautar su propia unidad, tras verse rodeado por ellos y admitir que estaba en falta.

Este sujeto, de nacionalidad venezolana, fue intervenido en el cruce de la calle Gral. Federico Recavarren y el jirón Pedro Canga, cerca al mercado San Roque, en la urbanización del mismo nombre.

En todo momento, el sujeto no puso resistencia y, por el contrario, admitió que no tenía los documentos respectivos. Tras esto, retiró sus pertenencias y dejó que los agentes ediles se lleven la mototaxi. Incluso, al ver que los fiscalizadores tenían problemas en cargarla a su camión, los ayudó para que suba al vehículo mayor.



"Todos los compañeros nos quedamos sorprendidos. Es la primera vez que pasa esto. No tenía carnet de circulación. Él se bajó y nos ayudó", afirmó Estrella Fernández, fiscalizadora de Surco.



El infractor dijo llamarse Freider Briceño y tener un año en nuestro país. Agregó que desde hace 7 meses es mototaxista y es la segunda vez que lo intervienen por manejar una unidad informal en el distrito.