Surco: recuperan espacio público que ocupó congresista María Acuña de manera irregular

La Municipalidad de Surco inició el proceso de recuperación de espacios públicos ocupados de forma indebida en la urbanización Los Álamos de Monterrico. Entre ellos, figura un terreno utilizado por la congresista María Acuña, de Alianza para el Progreso.

El subgerente de Fiscalización de la comuna, Raúl Ramos, explicó que la parlamentaria fue notificada en junio para devolver un área pública de 165 metros cuadrados.

Según indicó, Acuña restituyó parte del terreno de manera voluntaria, aunque no en su totalidad, por lo que este viernes la municipalidad procedió a recuperar los 65 metros faltantes.

"En el caso de la congresista, en el mes de junio fue notificada que tenía que restituir el espacio público de 165 metros cuadrados. La congresista, voluntariamente, restituyó el espacio, pero no la totalidad del lote", aseveró.

Se recuperó 3.500 m2 de un total estimado de 42.000 m2

Además de este caso, Ramos informó que se recuperaron 29 lotes adicionales: 14 de ellos fueron devueltos por sus ocupantes sin necesidad de intervención y 15 requirieron la participación del personal municipal y de la fuerza pública. También se avanzó en la recuperación de cuatro de los once parques de la urbanización.

El funcionario remarcó que solo se han intervenido los lotes que no tienen procesos judiciales en trámite, ya que en aquellos donde los propietarios presentaron revisiones se esperará a la resolución correspondiente antes de proceder.

En esta primera etapa, la municipalidad calcula haber recuperado cerca de 3.500 metros cuadrados de un total estimado de 42.000. Ramos adelantó que el próximo lunes se notificarán resoluciones de ejecución coactiva a los dueños de 120 lotes, con el fin de iniciar una segunda etapa del operativo dentro de los ocho días siguientes a la notificación.