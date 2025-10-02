Caos en Surco: buses de la empresa Translima bloquearon las avenidas Ayacucho y Benavides [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Caos en Surco. Esta mañana, buses de la empresa Translima bloquearon el cruce de las avenidas Ayacucho y Alfredo Benavides, en este distrito del sur de Lima; hecho que causó gran caos vehicular.

A través del Rotafono, conductores y vecinos denunciaron que las unidades se apostaron en la citada intersección, como parte de la jornada de protesta convocada por un sector de transportistas en rechazo a la ola de asesinatos y atentados contra este gremio.

En los videos compartidos, se ve a diversos automóviles detenidos en fila, sin poder avanzar. Muchos de ellos optaban por regresar contra el tránsito para tomar otra ruta, mientras que otros conductores, en su desesperación, invadían la berma central de la avenida Ayacucho para poder escapar el embotellamiento.

Un equipo de RPP acudió al lugar antes del mediodía y constató que los manifestantes ya se habían retirado y el libre tránsito se había restablecido.



Un equipo de RPP constató que las avenidas ya están liberadas. | Fuente: RPP

Paro de transportistas

Este jueves, 2 de octubre, un sector de transportistas de Lima y Callao acata un paro en rechazo a los crímenes contra este gremio, que en los últimos meses ha cobrado la vida de choferes, cobradores y hasta de pasajeros inocentes.

De hecho, según el secretario de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, entre 2024 y 2025 más de cuarenta conductores han sido asesinados por extorsionadores.

“El Gobierno nos obliga nuevamente a salir a las calles por la inacción e inoperancia frente a la inseguridad. Más de 40 conductores del transporte urbano formal han sido asesinados por extorsionadores en lo que va de 2024 y 2025”, declaró en Buenos Días Perú.

