Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Surquillo: al menos un detenido tras enfrentamiento entre presuntos barristas en avenida Angamos

El enfrentamiento ocurrió en el cruce del jirón San Pedro y la avenida Angamos.
El enfrentamiento ocurrió en el cruce del jirón San Pedro y la avenida Angamos. | Fuente: Rotafono
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Vecinos informaron al Rotafono de RPP sobre un enfrentamiento entre sujetos con bombardas y machetes en el cruce del jirón San Pedro con la avenida Angamos. Hasta el lugar llegó personal de la Policía que logró detener al menos a uno de los sujetos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un enfrentamiento entre presuntos barristas se registró la tarde de este domingo en el cruce de la avenida Angamos y el jirón San Pedro, en el distrito de Surquillo.

En comunicación con el Rotafono de RPP vecinos de la zona compartieron un video en el que se aprecia a los sujetos lanzándose piedras en plena avenida Angamos, mientras pasan los vehículos.

En la grabación también se ve cómo los sujetos utilizan bombardas e incluso se ve a un sujeto con un machete.

En pleno enfrentamiento se aprecia cómo los presuntos barristas huyen ante la aparición de un contingente por el jirón San Pedro y la avenida Angamos.

Detenido

Tras la intervención policial se ve cómo al menos uno de los sujetos llega a ser detenido y reducido por personal policial. Este individuo ha sido trasladado a la Comisaría de Surquillo para el inicio de las diligencias de ley.

De momento no se ha informado sobre algún herido tras este enfrentamiento ocurrido a pocos minutos de que empezara el partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima por la fecha siete de la Liga1.

Te recomendamos

Informes RPP

Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional

El cuarto viernes de agosto de cada año, celebramos el Día del Café Peruano, una fecha que rinde homenaje al esfuerzo de más de 2.800.000 caficultores y que, además, recuerda el reto pendiente: conquistar al consumidor peruano y abrirse paso en el mercado internacional. Conoce los detalles en el siguiente informe elaborado por RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Surquillo Barristas Enfrentamiento Policía Nacional del Perú

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA