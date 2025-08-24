Surquillo: al menos un detenido tras enfrentamiento entre presuntos barristas en avenida Angamos

Vecinos informaron al Rotafono de RPP sobre un enfrentamiento entre sujetos con bombardas y machetes en el cruce del jirón San Pedro con la avenida Angamos. Hasta el lugar llegó personal de la Policía que logró detener al menos a uno de los sujetos.

Un enfrentamiento entre presuntos barristas se registró la tarde de este domingo en el cruce de la avenida Angamos y el jirón San Pedro, en el distrito de Surquillo.

En comunicación con el Rotafono de RPP vecinos de la zona compartieron un video en el que se aprecia a los sujetos lanzándose piedras en plena avenida Angamos, mientras pasan los vehículos.

En la grabación también se ve cómo los sujetos utilizan bombardas e incluso se ve a un sujeto con un machete.

En pleno enfrentamiento se aprecia cómo los presuntos barristas huyen ante la aparición de un contingente por el jirón San Pedro y la avenida Angamos.

Detenido

Tras la intervención policial se ve cómo al menos uno de los sujetos llega a ser detenido y reducido por personal policial. Este individuo ha sido trasladado a la Comisaría de Surquillo para el inicio de las diligencias de ley.

De momento no se ha informado sobre algún herido tras este enfrentamiento ocurrido a pocos minutos de que empezara el partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima por la fecha siete de la Liga1.