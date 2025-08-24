Mujer fue atropellada por sereno motorizado en San Juan de Miraflores: agente ya fue separado de la entidad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un lamentable accidente se registró la mañana de ayer, sábado, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM). Un miembro del cuerpo de Serenazgo de dicha jurisdicción atropelló con su motocicleta a una mujer que se encontraba caminando por la vereda.

Los hechos ocurrieron exactamente en la cuadra 1 de la calle Arturo Suárez, zona B, cuando el sereno, aparentemente, perdió el control de su unidad y embistió a la víctima, que caminaba con un coche plegable de compras, según quedó registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

El sereno fue identificado como Erick Huamán Ayaucan quien, tras el impacto, también quedó tendido en la acera. Sin embargo, se incorporó para tratar de auxiliar a la mujer que quedó tendida con gritos de dolor.

Municipalidad de SJM se pronuncia

A través de un comunicado, la Municipalidad de San Juan de Miraflores consideró que el agente de Serenazgo actuó "de forma negligente" y ocasionó el accidente.

"Desde la municipalidad [...] hemos tomado medidas inmediatas: el sereno [...] ha sido separado por falta grave del cuerpo de Serenazgo", indicaron.

"Asimismo, ha sido puesto a disposición de la comisaría correspondiente para que se lleven a cabo las investigaciones conforme a ley", agregaron.

Además, la comuna indicó que realizarán "un seguimiento constante al estado de salud de la señora afectada".