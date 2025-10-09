Últimas Noticias
Alarma en Surquillo: reportan caída de parte del techo de la comisaría del distrito [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

La emergencia fue reportada al promediar la 1:30 p.m. de este jueves, según consigna la página web del Cuerpo de Bomberos.

Lima
00:00 · 01:49
Surquillo
Videos enviados al Rotafono muestran a heridos siendo evacuados. | Fuente: RPP

A través del Rotafono de RPP, diversos ciudadanos reportaron la caída de parte del techo de la Comisaría PNP de Surquillo, ubicada en el cruce de los jirones San Diego y Dante, en este tradicional distrito capitalino.

Hasta cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada al promediar a 1:30 p.m. de este jueves, según consigna la página web de la institución.

En las imágenes compartidas por nuestros seguidores, se aprecian los escombros del derrumbe, así como la evacuación de las víctimas.

Se desconoce la cantidad de afectados por el derrumbe, pero en los videos y fotografías enviadas a nuestro Rotafono se aprecia a heridos siendo evacuados en ambulancias.

Para facilitar el trabajo de los bomberos y rescatistas, se ha cerrado el tránsito en las calles aledañas a la comisaría, por lo que se exhorta a los conductores evitar la zona.

Rotafono
Video enviado al Rotafono muestra los escombros tras el derrumbe. | Fuente: Rotafono

Surquillo Comisaría de Surquillo PNP Policía Nacional

