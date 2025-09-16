Surquillo: escolares fueron evacuados tras incendio en institución educativa Ricardo Palma

Padres de familia indicaron a RPP que la emergencia, que afectó el auditorio del centro educativo, se habría producido por un cortocircuito.

Un incendio afectó las instalaciones de la institución educativa 6049 Ricardo Palma, ubicada en el cruce de las avenidas Angamos y Domingo Martínez, a pocas cuadras de la Av. República de Panamá, en Surquillo.

Según información que llegó a través del Rotafono de RPP, el siniestro se produjo en el auditorio del centro educativo alrededor de la 1:00 p. m.

RPP pudo conocer que los alumnos de inicial y primaria de este colegio ya no se encontraban al interior, puesto que las clases para estos niveles culminaron al mediodía; sin embargo, todavía estaban presentes los escolares del nivel secundaria, quienes terminan sus estudios a las 2:00 p. m.

Debido a la emergencia, los menores y el personal del centro educativo fueron evacuados rápidamente por la puerta posterior del recinto.

Siniestro se había producido por cortocircuito

Alrededor de seis unidades de los bomberos, además de un camión cisterna y una ambulancia, llegaron al lugar para atender la emergencia. Asimismo, de forma preventiva, el Serenazgo y la Policía Nacional dispusieron el cierre de dos cuadras de la vía principal de la Av. Angamos con sentido hacia la Vía Expresa.

Afortunadamente no se registraron heridos y el incendio ya fue controlado. En diálogo con RPP, los padres de los menores indicaron que el siniestro en el auditorio se habría producido debido a un cortocircuito.