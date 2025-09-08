Últimas Noticias
Surquillo: incendio consumió dos colchones y uniformes policiales en la Unidad de Protección de Embajadas de la PNP

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El siniestro, ocurrido en una caseta de la sede policial en Surquillo, no dejó heridos, pero consumió colchones y uniformes, afectando a varios agentes por la pérdida de su indumentaria.

Lima
00:00 · 01:39
El siniestro no dejó personas heridas.
El siniestro no dejó personas heridas. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Dos colchones y roperos donde se guardaban uniformes policiales terminaron quemados, luego de que se registrara un incendio en la Unidad de Protección de Embajadas de la Policía Nacional, ubicada en la avenida General Recavarren, en el distrito limeño de Surquillo, según fuentes policiales.

Los materiales afectados se encontraban guardados en una caseta instalada en el interior de la mencionada sede policial.

En diálogo con RPP, uno de los vecinos indicó que la emergencia fue atendida en un primer momento por los agentes de la PNP y -posteriormente- por los bomberos.

“Tengo conocimiento que hay colchones o ropa. Es como un pequeño almacén. Creo que fue un corto circuito y, a raíz de eso, fue que se produjeron las llamas, pero fue controlado más o menos a tiempo. Por la Policía [fue controlado] un poco, pero ya cuando llegaron los bomberos lo terminaron de apagar”, señaló el residente.

Agentes afectados por la pérdida de indumentaria

Fuentes policiales consultadas por RPP han confirmado que afortunadamente el siniestro no ha dejado personas heridas. Sin embargo, han indicado que varios agentes de esta unidad se verán afectados por la pérdida de indumentaria policial que fue alcanzada por el fuego.

Al cierre de esta nota, las autoridades vienen realizando las primeras diligencias para determinar las causas del incendio.

